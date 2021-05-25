Понад 14 тисяч щеплень за добу. Як триває вакцинація від COVID-19 в Україні

Чоловікові вводять вакцину. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
За минулу добу, 24 травня, в Україні вакцинували проти COVID-19 14 056 осіб. Це на 12 731 більше, ніж за попередню добу.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Зазначається, що всього від початку кампанії зробили щеплення 1 068 195 осіб. Вакцинацію завершили вже 86 225 осіб – вони отримали дві дози.
Також зазначається, що наразі до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 587 732 особи.
Протягом доби працювали 255 мобільних бригад і 343 пункти щеплень.
Інфографіка МОЗ. Фото: moz.gov.ua
Раніше ми повідомляли, що в Україні одужалих за добу більше, ніж тих, що захворіли. Всього інфекцію підтвердили у 2 186 463 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 249 українців.
Також нагадаємо, Україна запускає COVID-паспорти.
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