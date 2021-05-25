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Коронавірус в Україні. Одужалих за добу більше, ніж тих, що захворіли

25 травня, 08:12

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Коронавірус продовжує поширюватися країною, однак кількість видужалих за добу значно збільшилася – дані МОЗ

Дівчина в масці сидить на лавочці в Києві.

Дівчина в масці сидить на лавочці в Києві. / Фото: Reuters

В Україні за останню добу виявили 2608 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 1 274 випадки більше, ніж за попередню добу.

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Про це повідомляє МОЗ.

Всього інфекцію підтвердили у 2 186 463 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 249 українців (всього – 49 685). Вилікувати вдалося 1 975 064 інфікованих (17 504 – за останню добу).

Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr

Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr

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Раніше ми повідомляли, що Україна запускає COVID-паспорти. СOVID-сертифікати даватиуть українцям певні бонуси – насамперед можливість подорожувати і працювати в інших країнах.

Також нагадаємо, незважаючи на те, що ковідний сертифікат в Європі планують ввести з 15 червня, в Україні довідку для виїзду за кордон вже можна отримати у сімейного лікаря – там вказується назва вакцини, лікар, який провів щеплення, виробник препарату, все засвідчується печаткою.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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