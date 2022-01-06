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Более 40 украинцев застряли в Казахстане: что их ждет

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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6 января, 17:50
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В МИД призвали наших граждан избегать мест массового скопления людей
Украинцы не могут улететь из Казахстана. Фото: коллаж "Сегодня"
Украинцы не могут улететь из Казахстана. Фото: коллаж "Сегодня"

Министерство иностранных дел принимает меры по защите интересов украинцев в Казахстане. В настоящее время в посольство обратились 43 гражданина. Все они – пассажиры отмененных авиарейсов из Алматы и Нур-Сулатана.

Об этом "Сегодня" сообщил спикер МИДа Олег Николенко.

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В посольство в Казахстане обратились украинцы

Как рассказал Николенко, сейчас в посольство обратились 43 гражданина – они являются пассажирами отмененных авиарейсов из Алматы и Нур-Сулатана. На данный момент угроз безопасности украинцев нет. Они обеспечены временным жильем и едой, а дипломаты поддерживают с ними регулярную связь.

По информации казахстанской стороны, возобновление работы международного аэропорта города Алматы запланировано на завтра, 7 января. Посольство взаимодействует с перевозчиком, чтобы указанные граждане смогли покинуть территорию Казахстана в ближайшее время.

Важно добавить, что информация о попадании наших граждан в чрезвычайные ситуации на фоне событий в Казахстане отсутствует.

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В МИД призвали украинцев избегать мест массового скопления людей, прежде всего в больших городах, без необходимости не покидать места жительства, проявлять повышенную бдительность и осторожность. В случае необходимости немедленно обращаться в посольство.

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