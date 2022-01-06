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Понад 40 українців застрягли у Казахстані: що на них чекає

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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6 січня, 17:50
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У МЗС закликали наших громадян уникати місць масового скупчення людей
Українці не можуть вилетіти з Казахстану. Фото: колаж "Сьогодні"
Українці не можуть вилетіти з Казахстану. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністерство закордонних справ вживає заходів щодо захисту інтересів українців у Казахстані. Наразі до посольства звернулися 43 громадянини. Усі вони – пасажири скасованих авіарейсів із Алмати та Нур-Сулатана.

Про це "Сьогодні" повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

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До посольства у Казахстані звернулися українці

Як розповів Ніколенко, зараз до посольства звернулися 43 громадянини – вони є пасажирами скасованих авіарейсів із Алмати та Нур-Сулатана. Наразі загроз безпеці українців немає. Вони забезпеченні тимчасовим житлом та їжею, дипломати підтримують із ними регулярний зв‘язок.

За інформацією казахстанської сторони, відновлення роботи міжнародного аеропорту міста Алмати заплановане на завтра, 7 січня. Посольство взаємодіє із перевізником, аби зазначені громадяни змогли залишити територію Казахстану за найближчої нагоди.

Важливо додати, що інформація про потрапляння наших громадян в надзвичайні ситуації на тлі подій в Казахстані наразі відсутня.

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У МЗС закликали українців уникати місць масового скупчення людей, насамперед у великих містах, без нагальної потреби не залишати місця проживання, виявляти підвищену пильність і обережність.

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