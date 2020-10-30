Болгария, Венгрия и Италия. Украина обновила список стран "красной" зоны

Всего в "красную" зону вошли 50 стран

Украина обновила список стран "красной" и "зеленой" зоны. В "красную" зону из "зеленой" перешли Болгария, Венгрия и Италия.

Реклама

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте Министерства здравоохранения.

Всего в "красную" зону вошли 50 стран, где показатель заболеваемости на 100 тыс. населения за последние 14 дней выше, чем в Украине (228,2).

Читайте также: До 20 тысяч зараженных в сутки. Как скоро Украина придет ко "второму сценарию" эпидемии

В "зелену" из "красной" зоны перешел Израиль. Из ближайших соседей Украины в "зеленую" зону входят Беларусь, Россия и Молдова. Также в "зеленую" зону включены, в частности, Германия, Швеция, Израиль, Греция, Канада, Индия, Турция, Египет.

Реклама

Напоминаем, что по возвращении из стран "красной зоны" украинцы должны пойти на самоизоляцию с применением приложении "Действуй дома". Досрочное прекращение самоизоляции возможно после получения отрицательного ПЦР-теста.

Для въезда в Украину всем иностранцам нужен страховой полис, покрывающий лечение COVID-19. Обсервации не подлежат лица, прибывшие из стран "красной" зоны, если они имеют отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, который проведен не более чем за 48 часов до пересечения границы Украины.

Напомним, в Украине продлили режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама