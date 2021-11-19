Больницы загруженные, а смертей все больше: все о COVID-19 в Украине

За прошедшие сутки, 18 ноября, зафиксировано 20 050 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни

В Украине усугубляется ситуация с коронавирусом. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на 18 ноября в Украине зафиксировано 20 050 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Некоторые регионы пока не планируют выходить из красной зоны, в том числе и столица. Кроме того, больницы в областях загруженные.

Подробнее о ситуации с COVID-19 в стране – читайте далее в материале "Сегодня".

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Статистика коронавируса в Украине

В Украине за прошедшие сутки, 18 ноября, зафиксировано 20 050 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них детей – 1555, медработников – 331.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 3637 человек;

летальных исходов – 725;

выздоровело – 22 304 человека.

За все время пандемии в Украине:

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заболело – 3 304 058 человек;

выздоровело – 2 726 521 человек;

летальных исходов – 80 231;

проведено ПЦР-тестирование – 15 461 886.

Количество заболеваний в регионах за сутки

г. Киев – 1782 случая;

Винницкая область – 973 случая;

Волынская область – 589 случаев;

Днепропетровская область – 1943 случая;

Донецкая область – 1057 случаев;

Житомирская область – 509 случаев;

Закарпатская область – 514 случаев;

Запорожская область – 1187 случаев;

Ивано-Франковская область – 838 случаев;

Киевская область – 945 случаев;

Кировоградская область – 241 случай;

Луганская область – 278 случаев;

Львовская область – 1017 случаев;

Николаевская область – 909 случаев;

Одесская область – 916 случаев;

Полтавская область – 1050 случаев;

Ровенская область – 782 случая;

Сумская область – 662 случая;

Тернопольская область – 396 случаев;

Харьковская область – 726 случаев;

Херсонская область – 308 случаев;

Хмельницкая область – 818 случаев;

Черкасская область – 681 случай;

Черновицкая область – 237 случаев;

Черниговская область – 692 случая.

Ситуация с коронавирусом в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Что происходит в больницах?

В Ивано-Франковской области занято 70,4% ковидных кроватей (2076 человек); На втором месте Донецкая область – 69,3% (2815 человек); Третье место занимает Киев – 66,7% (4058 человек); В Черновицкой области зафиксирован самый низкий показатель заполненности ковидных отделений в Украине – 38,8% (862 человека).

Где больше всего нуждаются в кислородной поддержке?

В Донецкой области 70,6% пациентов среди госпитализированных из COVID-19 находятся на кислородной поддержке. Также в первую тройку этого антирейтинга вошел г. Киев, где 69,1% больных нуждаются в кислородной поддержке; Третье место занимает Ивано-Франковская область (68,2%).

Что происходит в регионах?

Одесская область уже на следующей неделе может выйти из красной карантинной зоны и стать "желтой". В регионе заметили спад госпитализаций и уменьшение количества заражений коронавирусом. Об этом сообщил заместитель губернатора Борис Волошенков.

"Однако утвердить это должны будут на национальной комиссии по ТЭБ и ЧС", – отметил Волошенков.

Сейчас в опорных больницах области занятость коек составляет 59%. За вчерашний день лабораторно зафиксировано 1055 случаев заражений, что почти на 500 меньше, чем за 18 ноября (1504). Кислорода на сегодняшний день в запасе есть 50 тонн – такая же цифра была 17 ноября.

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Черкасская область не планирует в ближайшее время выходить из красной зоны карантина, как это планировалось ранее. Ситуация с коронавирусом в регионе усугубилась. Об этом сообщил глава Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко.

Как рассказал Скичко, по состоянию на 18 ноября в регионе превышены два карантинных показателя. На данный момент ситуация остается стабильно напряженной, а заболеваемость коронавирусом среди населения растет.