Лікарні завантажені, а смертей все більше: все про COVID-19 в Україні

Станом на 18 листопада в Україні зафіксовано 20 050 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Деякі регіони поки що не планують виходити з "червоної зони", зокрема й столиця. Крім того, лікарні в областях завантажені.
Докладніше про ситуацію з COVID-19 у країні – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".
Статистика коронавірусу в Україні
В Україні за минулу добу, 18 листопада, зафіксовано 20 050 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З них дітей – 1555, медпрацівників – 331.
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Також за минулу добу:
- госпіталізовані – 3637 осіб;
- летальних наслідків – 725;
- одужали – 22 304 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли – 3 304 058 осіб;
- одужали – 2 726 521 особа;
- летальних наслідків – 80 231;
- проведено ПЛР-тестування – 15 461 886.
Кількість захворювань у регіонах за добу
- м. Київ – 1782 випадки;
- Вінницька область – 973 випадки;
- Волинська область – 589 випадків;
- Дніпропетровська область – 1943 випадки;
- Донецька область – 1057 випадків;
- Житомирська область – 509 випадків;
- Закарпатська область – 514 випадків;
- Запорізька область – 1187 випадків;
- Івано-Франківська область – 838 випадків;
- Київська область – 945 випадків;
- Кіровоградська область – 241 випадок;
- Луганська область – 278 випадків;
- Львівська область – 1017 випадків;
- Миколаївська область – 909 випадків;
- Одеська область – 916 випадків;
- Полтавська область – 1050 випадків;
- Рівненська область – 782 випадки;
- Сумська область – 662 випадки;
- Тернопільська область – 396 випадків;
- Харківська область – 726 випадків;
- Херсонська область – 308 випадків;
- Хмельницька область – 818 випадків;
- Черкаська область – 681 випадок;
- Чернівецька область – 237 випадків;
- Чернігівська область – 692 випадки.
Що відбувається у лікарнях?
- В Івано-Франківській області зайнято 70,4% ковідних ліжок (2076 осіб);
- На другому місці Донецька область – 69,3% (2815 осіб);
- Третє місце посідає Київ – 66,7% (4058 осіб);
- У Чернівецькій області зафіксовано найнижчий показник заповненості ковідних відділень в Україні – 38,8% (862 особи).
Де найбільше потребують кисневої підтримки?
- У Донецькій області 70,6% пацієнтів серед госпіталізованих із COVID-19 перебувають на кисневій підтримці.
- Також до першої трійки цього антирейтингу увійшло м. Київ, де 69,1% хворих потребують кисневої підтримки;
- Третє місце посідає Івано-Франківська область (68,2%).
Що відбувається у регіонах?
Одеська область вже наступного тижня може вийти з "червоної карантинної зони" та стати "жовтою". У регіоні помітили спад госпіталізацій та зменшення кількості заражень на коронавірус. Про це повідомив заступник губернатора Борис Волошенков.
"Однак затвердити це мають на національній комісії з ТЕБ та НС", – зазначив Волошенков.
Наразі в опорних лікарнях області зайнятість ліжок становить 59%. За вчора лабораторно зафіксовано 1055 випадків заражень, що майже на 500 менше, ніж за 18 листопада (1504). Кисню на сьогодні у запасі є 50 тонн – така сама цифра була 17 листопада.
Черкаська область не планує найближчим часом виходити з "червоної зони" карантину, як це планувалося раніше. Ситуація з коронавірусом у регіоні погіршилася. Про це повідомив голова Черкаської облдержадміністрації Олександр Скічко.
Як розповів Скічко, станом на 18 листопада в регіоні перевищені два карантинні показники. Наразі ситуація залишається стабільно напруженою, а захворюваність на коронавірус серед населення зростає.
За словами голови області, навіть після виходу області з "червоної зони" розглядатиметься можливість залишити обмеження, які можуть діяти у грудні.
На Рівненщині від COVID-19 померла вагітна
У місті Дубно Рівненської області від коронавірусу померла вагітна 20-річна дівчина. Її дитину також не вдалося врятувати.
Згідно з джерелом, 20-річна дівчина перебувала на 7-му місяці вагітності. Її привезли до пологового будинку Дубно з Рівненського району, оскільки цей заклад надає стаціонарну медичну допомогу вагітним із COVID-19.
Пізніше стало відомо про смерть вагітної. На жаль, дитину також не вдалося врятувати.
Це вже не перший випадок
Варто зазначити, що офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Якщо ці дані підтвердяться офіційно, для Дубно це буде друга смерть вагітної жінки від COVID-19 у листопаді.