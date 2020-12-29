Больше, чаще, быстрее: "антирекорды" года на дорогах Украины

В Патрульной службе похвастались "достижениями" украинских лихачей в 2020 году

Вопреки увеличению количества камер автофиксации нарушений скоростного режима, украинцы продолжают лихачить на дорогах, что у некоторых доходит буквально до абсурда.

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Об этом сайту "Сегодня" сообщили в пресс-службе Департамента патрульной полиции Украины.

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В частности, мы узнали, что в этом году "антирекордсменом" по количеству полученных штрафов за нарушение ПДД стал владелец Toyota Camry. Начиная с 1 января, его оштрафовали 353 раза – то есть, в среднем он получал по одной квитанции каждый день. Но за что именно – не указывается.

А вот звание "главного шумахера Украины 2020 года" может с честью (или, скорее, без нее) носить владелец автомобиля, который разогнал его до 240 км/ч. Впрочем, прошлогодний рекорд ему побить не удалось – в 2019 году главный лихач страны разогнался в Киеве до 288 км/ч.

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А вот сильнее всего уровень аварийности за год снизился на участке М-05 (трасса Киев-Одесса).

Напомним, что также сегодня в Патрульной полиции сообщили, что с июня этого года украинцам выписали более 1,2 миллиона штрафов за нарушение правил дорожного движения. 84%, или более 187 миллионов гривен из них уже оплачены.

Видео: Сегодня

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