Большую часть Украины будут поливать дожди. Погода на 18 мая (карта)

Сегодня в стране прогнозируют осадки и порывы ветра

В Украине прогнозируют дождь/Фото: Pixabay, коллаж: "Сегодня"

Погода в Украине в среду, 18 мая, будет пасмурной и мокрой. Часть страны накроют осадки. По сравнению с предыдущим днем температура упадет.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Сегодня большую часть Украины накроют осадки. Местами ожидается переменная облачность. Ветер — северо-западный, 7-12 м/с.

На западе столбики термометров будут колебаться от 15 до 19 градусов тепла. На востоке прогнозируют +14...+17 градусов.

В северных регионах – 13-18 градусов тепла. На юге ожидается 14-18 градусов выше нуля.

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В Киеве прогнозируют дождь, 13-15 градусов тепла, а в Симферополе тоже будут осадки – +15…+17 градусов.

Признаки метеочувствительности

У тех людей, которые не имеют хронических заболеваний, но являются метеозависимыми, изменение погоды может вызвать различные недомогания и расстройства. Часто появляется повышенная утомляемость, она проявляется не только в потере физических сил, но и в спаде умственной деятельности. Творческие люди (писатели, композиторы и др.) никак не могут собраться с мыслями. Так же и у тех, кто занимается физическим трудом.

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Согласно статистике, в периоды магнитных бурь по улицам чаще ездят скорые помощи, количество вызовов возрастает, как и количество гипертонических кризов, инфарктов и инсультов. Растет и количество смертей из-за инфарктов и инсультов.

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