Бойцы терробороны в Киеве взяли в плен несколько диверсионных групп — Кличко

По словам мэра столицы, ночью снова были столкновения и перестрелки

Кличко записал новое обращение к киевлянам / Коллаж "Сегодня"

В ночь с 27 на 28 февраля правоохранители и бойцы теробороны обезвредили и взяли в плен несколько диверсионных групп в столице. Об этом сообщилкиевский городской глава Виталий Кличко.

Он сказал, что в городе снова были столкновения и перестрелки. Но Киев продолжает удерживать оборону:

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"Наши военные, правоохранители и тероборона продолжают выявлять и обезвреживать диверсантов, группы которых находятся в городе. Возводят в столице укрепления, ставят ограничительные блоки на территории стратегических предприятий и учреждений", — уведомил Кличко.

Мэр Киева также призвал жителей города не выходить на улицы без острой необходимости, соблюдать условия режима комендантского часа и прятаться в укрытии по сигналу воздушной тревоги.