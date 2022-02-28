Бійці тероборони в Києві взяли в полон кілька диверсійних груп — Кличко

За словами мера столиці, вночі знову були зіткнення та перестрілки

Кличко записав нове звернення до киян / Колаж "Сьогодні"

У ніч з 27 на 28 лютого правоохоронці та бійці тероборони знешкодили та взяли в полон кілька диверсійних груп у столиці. Про це повідомивкиївський міський голова Віталій Кличко.

Він сказав, що у місті знову були зіткнення та перестрілки. Але Київ продовжує утримувати оборону:

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"Наші військові, правоохоронці і терборона продовжують виявляти і знешкоджувати диверсантів, групи яких є в місті. Зводять у столиці укріплення, ставлять обмежувальні блоки біля стратегічних підприємств і установ", — повідомив Кличко.

Мер Києва також закликав жителів міста не виходити на вулиці без гострої необхідності, дотримуватись умов режиму комендантської години та ховатися в укритті за сигналом повітряної тривоги.