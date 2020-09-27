Бредили небом. Что говорят о погибших курсантах друзья и близкие

Десятки сообщений и сотни комментариев появляются в Сети от знакомых и близких друзей курсантов, которые не могут поверить в то, что этих молодых парней больше нет. А некоторые из погибших в катастрофе Ан-26 опубликовали свои фото прямо перед посадкой в самолет, говорится в сюжете "Сегодня".

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Андрей Роспотнюк

Выложил свое фото на странице в соцсети в сториз как раз перед началом посадки в самолет. На всех фотографиях парень всегда улыбающийся, счастливый и красивый.

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Ашраф Мсуй

Мать всегда называет его только "лучший".

"Хотел служить в Украине, быть летчиком, он стремился быть лучшим и он был во всем лучшим, я это знаю, потому что руководство может непосредственно подтвердить. Был лучшим летчиком своего класса", – говорит мама. О гибели сына Рима узнала от его друзей-сокурсников.

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Роман Корчовский

Ему был 21 год. Парень обожал небо и часто выкладывал видео с полетов в соцсети – то первого самостоятельного полета, то с друзьями в небе. "Сегодня" удалось пообщаться с другом погибшего курсанта, с которым вместе учились в военном лицее. Сергей рассказывает, что Роман бредил небом еще с 8-го класса.

"Роман был один из немногих товарищей, побратимов, кто вообще пошел в летное училище, кто имел такое желание большое стать летчиком, авиатором. И не хотелось об этом думать, но предчувствие, что такое могло произойти, было, потому что на самом деле летчиков профессиональных, тех, кого готовят, их очень мало. Поэтому, в большинстве случаев, они находятся все вместе и обучение проходят все вместе", – говорит Сергей.

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Евгений Иванов

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42-летний радиобортпроводник. Его хобби, говорят друзья, был хоккей. Вскоре должен был уйти на пенсию. У него остался 12-летний сын, жена, мать и сестра. До пенсии ему оставалось совсем недолго.

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Александр Скочков

Одним из курсантов на борту самолета – был Александр Скочков. Сын Игоря Скочкова – штурмана Ил-76, который сбили террористы в 2014-м году над Луганском.

"Это был просто светлый человечек. Любящий. Бабушку, дедушку любил. Любил маму и свою сестричку. И, конечно, хотел пойти по стопам отца", – рассказывает о нем начальник Мелитопольского Доме офицеров Светлана Соколова.

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Евгений Скоробогатько

Парень родом из Мелитополя. Чтобы выразить соболезнования родным погибших, жители города провели панихиду на центральной площади.

Весь день в Сети появляется все больше и больше фотографий погибших ребят с печальными пожеланиями "вечного полета".

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Напомним, в катастрофе Ан-26 под Чугуевом погибли 26 человек – 25 на месте трагедии и еще один курсант умер в больнице. В живых остался только Вячеслав Золочевский.

Во время общения с президентом курсант рассказал, что пришел в себя возле обломков самолета. Один из парней рядом горел, и курсант бросился его тушить.

Ранее мы писали, что известно о состоянии уцелевшего парня. В госпитале считают, что в следующее воскресенье курсанта могут выписать из больницы.

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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