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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Будет ли снег на Новый год? Свежий прогноз от синоптиков

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
24 декабря, 11:40
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Сильные морозы в стране отступят уже через несколько дней
Погода в Украине на 31 декабря / Коллаж "Сегодня"
Погода в Украине на 31 декабря / Коллаж "Сегодня"

31 декабря в Украине синоптики прогнозируют мокрый снег. В стране будет плюсовая температура.

Об этом сообщают данные на Gismeteo.

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Подробности

Осадки будут по всем регионам. В Украине ожидается плюсовая температура, а из-за этого будет дождь со снегом и облачная погода.

Осадки будут идти с самого утра и до позднего вечера.

Погода в Киеве на 31 декабря. Скрин: Gismeteo
Погода в Киеве на 31 декабря. Скрин: Gismeteo

Погода во Львове на 31 декабря. Скрин: Gismeteo
Погода во Львове на 31 декабря. Скрин: Gismeteo

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Погода в Харькове на 31 декабря. Скрин: Gismeteo
Погода в Харькове на 31 декабря. Скрин: Gismeteo

Погода в Одессе на 31 декабря. Скрин: Gismeteo
Погода в Одессе на 31 декабря. Скрин: Gismeteo

В Украине отступают морозы

Сильные морозы в Украине отступят уже через несколько дней. Синоптики прогнозируют плюсовую температура воздуха.

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Теплее всего будет на юге. Там максимально столбики термометров поднимутся до 9 градусов выше нуля.

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