Новый год с дождем? Синоптики дали свежий прогноз на праздники (карта)

Новый год украинцы будут встречать без больших сугробов снега, но с морозами. 31 декабря синоптики прогнозируют днем плюсовую температуру в стране.
Об этом сообщают данные на Gismeteo.
Чего ждать от погоды
В этот день синоптики прогнозируют осадки во всех регионах. По большей части будет дождь со снегом и облачная погода. Сильные морозы будут ночью. На юге Украины стоит ожидать ветер.
Далее по теме
Какая погода будет в Киеве
В столице будет снег и облачно. Днем температура воздуха опустится до -1 градуса. Ночью столбики термометров покажут 14 градусов мороза.
Погода во Львове
Во Львове 31 декабря будет дождь со снегом. Днем максимально температура воздуха поднимется до 2 градусов выше нуля. Ночью синоптики прогнозируют -11 градусов.
Чего ждать в Харькове
В Харькове стоит ожидать облачную и влажную погоду. В городе будет дождь со снегом и сильный ветер. Днем столбики термометров поднимутся до +1, а ночью температура воздуха будет -16 градусов.
Погода в Одессе
В Одессе будет теплее всего. Там днем будет максимум +1, а вот ночью температура воздуха опустится до 4 градусов мороза. Целый день в городе будет идти дождь со снегом, а иногда даже выглянет солнце.
В Украине отступают морозы
Сильные морозы в Украине отступят уже через несколько дней. В пятницу, 24 декабря, синоптики прогнозируют плюсовую температура воздуха.
Теплее всего будет на юге. Там максимально столбики термометров поднимутся до 9 градусов выше нуля.
Ранее мы писали:
- Украину накрыли опасные снегопады и бури. Жители трех областей остались без света
- В Карпатах встретили настоящий зимний рассвет.