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Новый год с дождем? Синоптики дали свежий прогноз на праздники (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
23 декабря, 16:00
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Сильных морозов в Украине не будет уже через несколько дней, но в стране прогнозируют сильный ветер
Какая погода будет в Украине 31 декабря / Коллаж "Сегодня"
Какая погода будет в Украине 31 декабря / Коллаж "Сегодня"

Новый год украинцы будут встречать без больших сугробов снега, но с морозами. 31 декабря синоптики прогнозируют днем плюсовую температуру в стране.

Об этом сообщают данные на Gismeteo.

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Чего ждать от погоды

В этот день синоптики прогнозируют осадки во всех регионах. По большей части будет дождь со снегом и облачная погода. Сильные морозы будут ночью. На юге Украины стоит ожидать ветер.

Какая погода будет в Киеве

В столице будет снег и облачно. Днем температура воздуха опустится до -1 градуса. Ночью столбики термометров покажут 14 градусов мороза.

Погода в Киеве на 31 декабря. Скрин: Gismeteo
Погода в Киеве на 31 декабря. Скрин: Gismeteo

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Погода во Львове

Во Львове 31 декабря будет дождь со снегом. Днем максимально температура воздуха поднимется до 2 градусов выше нуля. Ночью синоптики прогнозируют -11 градусов.

Погода во Львове на 31 декабря. Скрин: Gismeteo
Погода во Львове на 31 декабря. Скрин: Gismeteo

Чего ждать в Харькове

В Харькове стоит ожидать облачную и влажную погоду. В городе будет дождь со снегом и сильный ветер. Днем столбики термометров поднимутся до +1, а ночью температура воздуха будет -16 градусов.

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Погода в Харькове на 31 декабря. Скрин: Gismeteo
Погода в Харькове на 31 декабря. Скрин: Gismeteo

Погода в Одессе

В Одессе будет теплее всего. Там днем будет максимум +1, а вот ночью температура воздуха опустится до 4 градусов мороза. Целый день в городе будет идти дождь со снегом, а иногда даже выглянет солнце.

Погода в Одессе на 31 декабря. Скрин: Gismeteo
Погода в Одессе на 31 декабря. Скрин: Gismeteo

В Украине отступают морозы

Сильные морозы в Украине отступят уже через несколько дней. В пятницу, 24 декабря, синоптики прогнозируют плюсовую температура воздуха.

Теплее всего будет на юге. Там максимально столбики термометров поднимутся до 9 градусов выше нуля.

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