Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
👩 "Воєннік" для жінок 🍾 Підсумки року 2021 🚷 Справа Порошенка 🚀 Ультиматум Росії НАТО
СЬОГОДНІ Новини України

Новий рік із дощем? Синоптики дали свіжий прогноз на свята (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
23 грудня, 16:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Сильних морозів в Україні не буде вже за кілька днів, але в країні прогнозують сильний вітер
Яка погода буде в Україні 31 грудня / Колаж "Сьогодні"
Яка погода буде в Україні 31 грудня / Колаж "Сьогодні"

Новий рік українці зустрічатимуть без великих кучугур снігу, але з морозами. 31 грудня синоптики прогнозують вдень плюсову температуру у країні.

Про це повідомляють дані на Gismeteo.

Реклама

Чого чекати від погоди

Цього дня синоптики прогнозують опади у всіх регіонах. Переважно буде дощ зі снігом та хмарна погода. Сильні морози будуть уночі. На півдні України варто чекати на вітер.

Яка погода буде у Києві

У столиці буде сніг та хмарно. Вдень температура повітря опуститься до -1 градуса. Вночі стовпчики термометрів покажуть 14 градусів морозу.

Погода в Києві на 31 грудня. Скрін: Gismeteo
Погода в Києві на 31 грудня. Скрін: Gismeteo

Реклама

Погода у Львові

У Львові 31 грудня буде дощ зі снігом. Вдень максимально температура повітря підніметься до 2 градусів вище за нуль. Вночі синоптики прогнозують -11 градусів.

Погода у Львові на 31 грудня. Скрін: Gismeteo
Погода у Львові на 31 грудня. Скрін: Gismeteo

Чого чекати у Харкові

У Харкові варто очікувати хмарну та вологу погоду. У місті буде дощ зі снігом та сильний вітер. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +1, а вночі температура повітря буде -16 градусів.

Реклама

Погода в Харкові на 31 грудня. Скрін: Gismeteo
Погода в Харкові на 31 грудня. Скрін: Gismeteo

Погода в Одесі

В Одесі буде найтепліше. Там вдень буде максимум +1, а от уночі температура повітря опуститься до 4 градусів морозу. Цілий день у місті йтиме дощ зі снігом, а іноді навіть визирне сонце.

Погода в Одесі на 31 грудня. Скрін: Gismeteo
Погода в Одесі на 31 грудня. Скрін: Gismeteo

В Україні відступають морози

Сильні морози в Україні відступлять уже за кілька днів. У п'ятницю, 24 грудня, синоптики прогнозують плюсову температуру повітря.

Найтепліше буде на півдні. Там максимально стовпчики термометрів піднімуться до 9 градусів вище за нуль.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Перспективи карантину
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний редактор Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Пакуємо валізи!
Куди і як полетіти українцям?
✈️
Дізнатись
Опитування
Фото дня

Дивіться! Як виглядає ялинка у Києві з висоти пташиного польоту

Детальніше
Реальна містика 🎃
Опитування
Коронавірус за тиждень

42 244

захворіло за тиждень в Україні

-24%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.25

Російський рубль (₽)

0.3691

Євро (€)

30.81

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти