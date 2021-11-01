Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
😷 Киев в красной зоне Выборы в Харькове Выборы в Харькове 👻 Хэллоуин-2021 💡 Большое обновление сетей
Результаты поиска

Выберите рубрику

Рубрика

Все рубрики
Украина
Регионы
Власть
Деньги
Мир
Некрологи
Life
Звезды
Сюжет дня
Интервью
Новости компаний
Авторские статьи
Киев
Происшествия и криминал
Мультимедиа
Спорт
Подкасты
Игра
Лайфхакер
Техно
Еда
Онлайн-конференции
Видео
Hub
Религия
Выборы 2019

Выберите дату

Дата

Сортировать по

Сортировать по

Новейшие
старые
По просмотрам
За последние 24 часа
За последний месяц
За текущий год
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Будет ветрено и дождливо: прогноз погоды в Украине на 1 ноября

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
1 ноября, 06:00
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В первый день ноября в некоторых областях стоит ожидать дождь
В течение дня в Украине будет ветрено/Коллаж: Сегодня
В течение дня в Украине будет ветрено/Коллаж: Сегодня

В понедельник, 1 ноября, в Украине ожидается небольшая облачность, местами осадки. В то же время синоптики порадовали прогнозом погоды на ноябрь.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама

В течение дня в Украине ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с. Небольшой дождь пройдет на территории Одесской и Николаевской областей.

На западе температура будет колебаться от +11 до +13 градусов. На востоке ожидается 12-15 градусов тепла.

В северных регионах — +11-14 градусов. На юге столбики термометров покажут +12-16 градусов.

Реклама

В Киеве без осадков, 11-13 градусов тепла.

Украине нужно готовиться к природным катастрофам

В Украине в последние годы меняется климат. Все больше потопов, ураганов возникает на нашей территории, участились смерчи, которые не особо характерны для Украины.

Реклама

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы, и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.

Климатические изменения в стране, которые могли бы предупредить о том, что в будущем нас будут ждать катаклизмы, заключаются в общем повышении температур как холодного, так и летнего периода.

Читайте также

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня

Смотрите! В Киеве люди застряли в очереди на вакцинацию

Подробнее
Опрос
Anti-Fake
Вакцины не действуют против штамма "Дельта"?
Узнать правду
Большое обновление сетей
Электричество по-украински: все, что нужно знать сегодня
В Сеть!
Дневник независимости 🇺🇦

31 октября 1991. Верховная Рада Украина утвердила постановление о Концепции разгосударствления и приватизации предприятий, земли и жилого фонда

Погрузиться в тот день
Опрос
Короновирус за неделю

152 897

заболело за неделю в Украине

+14%

Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.28

Российский рубль (₽)

0.3719

Евро (€)

30.6

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Реальная мистика 🎃

Дом плачущей вдовы в Киеве. Одна из резиденций президента скрывает много тайн...

Мир неизведанного
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять