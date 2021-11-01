Будет ветрено и дождливо: прогноз погоды в Украине на 1 ноября

В первый день ноября в некоторых областях стоит ожидать дождь

В течение дня в Украине будет ветрено/Коллаж: Сегодня

В понедельник, 1 ноября, в Украине ожидается небольшая облачность, местами осадки. В то же время синоптики порадовали прогнозом погоды на ноябрь.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В течение дня в Украине ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с. Небольшой дождь пройдет на территории Одесской и Николаевской областей.

На западе температура будет колебаться от +11 до +13 градусов. На востоке ожидается 12-15 градусов тепла.

В северных регионах — +11-14 градусов. На юге столбики термометров покажут +12-16 градусов.

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В Киеве без осадков, 11-13 градусов тепла.

Украине нужно готовиться к природным катастрофам

В Украине в последние годы меняется климат. Все больше потопов, ураганов возникает на нашей территории, участились смерчи, которые не особо характерны для Украины.

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Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы, и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.

Климатические изменения в стране, которые могли бы предупредить о том, что в будущем нас будут ждать катаклизмы, заключаются в общем повышении температур как холодного, так и летнего периода.

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