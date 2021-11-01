Буде вітряно та дощитиме: прогноз погоди в Україні на 1 листопада

У понеділок, 1 листопада, в Україні очікується невелика хмарність, місцями опади. Водночас синоптики порадували прогнозом погоди на листопад.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Упродовж дня в Україні вітер буде південно-східний, 5-10 м/с. Невеликий дощ пройде на території Одеської та Миколаївської областей.
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На заході температура коливатиметься від +11 до +13 градусів. На сході очікується 12-15 градусів тепла.
У північних регіонах — +11-14 градусів. На півдні стовпчики термометрів покажуть +12-16 градусів.
У Києві без опадів, 11-13 градусів тепла.
Україні потрібно готуватися до природних катастроф
В Україні останніми роками змінюється клімат. Дедалі більше потопів, ураганів виникає на нашій території, почастішали смерчі, які не є особливо характерними для України.
Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попереджає, що Україну в майбутньому чекають нові природні катастрофи, і до них вже зараз потрібно бути готовими.
Кліматичні зміни в країні, які могли б попередити про те, що в майбутньому на нас чекатимуть катаклізми, полягають у загальному підвищенні температур як холодного, так і літнього періоду.
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