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Будущие главы госадминистраций будут доказывать знание государственного языка – указ

Ксения Кадушкина Ксения Кадушкина Редактор
14 августа, 15:53
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Уровень владения украинским определен "Национальной комиссией по стандартам государственного языка"
Экзамен по украинскому языку для чиновников. Коллаж: "Сегодня"
Экзамен по украинскому языку для чиновников. Коллаж: "Сегодня"

Кандидатуры на должности руководителей местных государственных администраций должны будут предоставлять копию государственного сертификата об уровне владения украинским языком.

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Соответствующие изменения в указ от 4 августа 2006 года № 675 президент утвердил 13 августа. Текст документа размещен на сайте главы государства.

Речь идет о "Порядке подготовки предложений и предварительного рассмотрения кандидатур на назначение на должности и увольнение с должностей руководителей местных государственных администраций". После подписания указа такие предложения относительно кандидатур должны будут содержать копию "государственного сертификата об уровне владения государственным языком, что подтверждает соответствующий уровень владения государственным языком, определенный Национальной комиссией по стандартам государственного языка".

Как известно, указ вступает в силу со дня его публикации.

Экзамен для чиновников

С 16 июля 2021 года вступили в силу определенные нормы закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Уже 19 июля чиновники впервые в истории Украины сдавали экзамен по государственному языку.

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В начале августа в Украине изменили правила проведения экзамена на уровень владения государственным языком для чиновников. Таким образом, изменится процедура открытия регистрации: для тех, кто будет подтверждать свой уровень владения украинским для выполнения должностных обязанностей, экзамен продлится всего 30 минут.

О других важных и свежих событиях можно узнать в новостях "Сегодня":

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