Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🌟 С Рождеством Христовым! 🇰🇿 Майдан в Казахстане 💼 Дело против Порошенко 🎄 Что изменилось с 1 января
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Чем опасно совмещение лекарств с алкоголем? В Минздраве объяснили

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
7 января, 11:41
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Такое сочетание может не только снизить действие лекарства, но и вызвать более серьезные осложнения
В некоторых инструкциях может не указываться, что препарат нельзя смешивать с алкоголем.
В некоторых инструкциях может не указываться, что препарат нельзя смешивать с алкоголем. / Фото: Коллаж: Сегодня

Алкоголь и лекарства несовместимы. Это аксиома, которую следует помнить всегда (а особенно во время праздников), если принимаете какие-нибудь препараты.

Об этом напоминают в НСЗУ.

Реклама

Навредить своему организму можно даже вроде бы невинным бокалом игристого.

Как это работает:

  • во-первых, алкоголь может повлиять на лекарства и изменить их действие;
  • во-вторых, лекарство может изменить привычное влияние алкоголя на организм.

Алкоголь может нарушить всасывание лекарств в пищеварительном тракте и они становятся менее эффективными. Или наоборот: повышает биодоступность препарата, и концентрация лекарства в крови возрастет до токсического уровня.

Кроме того, употребление алкоголя может ухудшить побочные эффекты лекарства или даже вызвать новые симптомы. Это наиболее актуально для лекарств, вызывающих сонливость. Например, смесь опиатов и алкоголя может привести к остановке дыхания и является частой причиной смерти.

Реклама

Важно: в инструкции может не указываться, что препарат нельзя смешивать с алкоголем, но это не значит, что такая смесь неопасна.

Если у вас болезнь сердца или гипертония, смешивание алкоголя с лекарством может угрожать серьезными осложнениями.

Какие могут быть последствия смешивания лекарств и алкоголя:

  • изменение артериального давления;
  • изменения в настроении и поведении;
  • головокружение;
  • головная боль;
  • плохая координация;
  • тошнота и рвота.

В некоторых случаях смешивание может привести к передозировке или отравлению алкоголем, что опасно для жизни.

Реклама

Какое лекарство нельзя употреблять с алкоголем

Есть сотни препаратов, которые нельзя употреблять вместе с алкоголем, в том числе лекарства от аллергии, симптомов простуды и гриппа, ангины, кашля, тревожности, эпилепсии, тошноты. А также антибиотики, антидепрессанты, лекарства от артрита, холестерина, для разжижения крови, для лечения диабета, изжоги, гипертензии, мышечные релаксанты, препараты для простаты, опиоиды, снотворные.

Это касается как рецептурных, так и безрецептурных препаратов.

Раньше мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий редактор Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
#человек_сего_дня
7 января. Уолтер Шерман Гиффорд. 95 лет назад (1927) состоялся первый трансатлантический телефонный разговор между Нью-Йорком (США) и Лондоном (Великобритания). И это случилось при непосредственном участии нашего героя дня…
На встречу с героем!
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Опрос
Фото дня

Смотрите! Пока по всей Украине потепление, Карпаты замело снегом

Подробнее
Реальная мистика 🎃

В помещениях ходит Белая Дева, а рядом слышен вой оборотня. Что скрывает Ужгородский замок?

Узнать все тайны
Опрос
Коронавирус за неделю

28 819

заболело за неделю в Украине

-6%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.46

Российский рубль (₽)

0.3624

Евро (€)

31.04

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять