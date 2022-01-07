Чим небезпечне поєднання ліків з алкоголем? У МОЗ пояснили

Таке поєднання може не лише знизити дію ліків, але і спричинити більш серйозні ускладнення

У деяких інструкціях може не вказуватись, що препарат не можна змішувати з алкоголем. / Фото: Колаж: Сьогодні

Алкоголь і ліки несумісні. Це аксіома, яку слід пам’ятати завжди (а особливо під час свят), якщо приймаєте якісь препарати.

Про це нагадують в НСЗУ.

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Зашкодити своєму організму можна навіть начебто безневинним келихом ігристого.

Як це працює:

по-перше, алкоголь може вплинути на ліки і змінити їх дію;

по-друге, ліки можуть змінити звичний вплив алкоголю на організм.

Алкоголь може порушити всмоктування ліків у травному тракті і вони стають менш ефективними. Або навпаки: підвищує біодоступність препарату, і концентрація ліків у крові зросте до токсичного рівня.

Крім того, вживання алкоголю може погіршити побічні ефекти ліків або навіть викликати нові симптоми. Це найбільш актуально для ліків, які викликають сонливість. Наприклад, суміш опіатів та алкоголю може призвести до зупинки дихання і є частою причиною смерті.

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Важливо: в інструкції може не вказуватися, що препарат не можна змішувати з алкоголем, але це не означає, що така суміш безпечна.

Якщо ж у вас хвороба серця чи гіпертонія, змішування алкоголю з ліками може загрожувати серйозними ускладненнями.

Які можуть бути наслідки змішування ліків та алкоголю:

зміна артеріального тиску;

зміни в настрої та поведінці;

запаморочення;

головний біль;

погана координація;

нудота і блювота.

У деяких випадках змішування може призвести до передозування або отруєння алкоголем, що є небезпечним для життя.

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Які ліки не можна вживати з алкоголем

Є сотні препаратів, які не можна вживати разом з алкоголем, серед них ліки від алергії, симптомів застуди і грипу, ангіни, кашлю, тривожності, епілепсії, нудоти. А також антибіотики, антидепресанти, ліки від артриту, холестерину, для розрідження крові, для лікування діабету, печії, гіпертензії, м’язові релаксанти, препарати для простати, опіоїди, снодійне.

Це стосується як рецептурних, так і безрецептурних препаратів.

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