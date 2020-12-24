Число заразившихся коронавирусом в Украине превысило миллион

За сутки снова выздоровело больше людей, чем заболело

В Украине за последние сутки выявили 11 490 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 1 001 132 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 223 украинца (всего – 17 395). Вылечить удалось 631 435 инфицированных (15 775 – за последние сутки).

Ранее мы сообщали, что украинцам обещают доступ к качественным вакцинам от COVID-19. Президент Владимир Зеленский подписал закон, который должен способствовать доступу украинцев к безопасным, качественным и эффективным вакцинам от коронавируса.

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Также напомним, Украина вышла на плато заболеваемости COVID-19. О половине смертей от коронавируса становится известно в первые три дня. Данные о 27% смертей имеют задержку больше одной недели, около 19% – более двух недель, а около 9% – больше месяца.

Кроме того, Минздрав назвал возрастную группу, которой больше всего грозит смерть от коронавируса. Наибольшее число подтвержденных случаев приходится на возрастную группу от 30 до 69 лет (75,5%).

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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