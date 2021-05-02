Чрезвычайный уровень: украинцев предупредили о серьезной опасности

В Украине 2 апреля в девяти областях ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Об этом говорится на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Предупреждается об опасности в таких областях:
- Винницкая;
- Хмельницкая;
- Черкасская;
- Полтавская;
- Сумская;
- Харьковская;
- Донецкая;
- Днепропетровская;
- Одесская.
Напомним, сайт "Сегодня" выяснил, какая погода ждет Украину в мае и когда наконец-то порадуемся настоящему теплу. Сейчас температура в пределах средней для Украины нормы – в мае бывало и минус 10 и плюс 30. В этом году настоящее тепло придет в середине месяца.
Также сообщалось, что 26 апреля Украину неожиданно засыпало снегом, что довольно нетипично для середины весны. Погода не перестает удивлять украинцев своей изменчивостью.