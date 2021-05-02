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Чрезвычайный уровень: украинцев предупредили о серьезной опасности

2 мая, 13:51

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В девяти областях объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности, синоптики предупредили об опасности

В Украине 2 апреля в девяти областях ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Об этом говорится на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Предупреждается об опасности в таких областях:

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  • Винницкая;
  • Хмельницкая;
  • Черкасская;
  • Полтавская;
  • Сумская;
  • Харьковская;
  • Донецкая;
  • Днепропетровская;
  • Одесская.

Напомним, сайт "Сегодня" выяснил, какая погода ждет Украину в мае и когда наконец-то порадуемся настоящему теплу. Сейчас температура в пределах средней для Украины нормы – в мае бывало и минус 10 и плюс 30. В этом году настоящее тепло придет в середине месяца.

Также сообщалось, что 26 апреля Украину неожиданно засыпало снегом, что довольно нетипично для середины весны. Погода не перестает удивлять украинцев своей изменчивостью.

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