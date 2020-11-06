Какова ситуация с коронавирусом в Украине: онлайн-брифинг Минздрава

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно ситуации с коронавирусом в Украине.

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Как стало известно, по состоянию на утро 6 ноября в Украине подтвердили 9721 новый случай заражения коронавирусом (440 188 с начала эпидемии). За четверг умер 201 украинец (8125 с начала эпидемии), а выздоровели 10 762 человека (195 544 с начала эпидемии).

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На сегодняшний день Киев, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области не готовы к смягчению карантина. Также в Украине обновлены зоны карантина.

Отметим, что сегодня правительство может принять решение об усилении карантинных ограничений. Ранее мы писали, как будут работать детсады и школы в случае ужесточения карантина, а также как изменится работа ТРЦ.

Видео: Сегодня

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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