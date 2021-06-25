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COVID-19 в Украине сбавляет обороты: количество новых случаев за сутки уменьшилось

25 июня 2021 8:12

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Динамика распространения коронавируса в стране снижается, за последние сутки снова выздоровело больше людей, чем заболело

В Украине за последние сутки выявили 876 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 61 случай меньше, чем за предыдущие сутки.

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Об этом сообщает Минздрав.

Всего инфекцию подтвердили у 2 232 790 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 53 украинца (всего – 52 234). Вылечить удалось 2 160 137 инфицированных (2405 – за последние сутки).

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Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr
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Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr

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Ранее мы сообщали, что Украина ужесточает правила въезда из-за "Дельта"-штамма коронавируса. Новые правила начнут действовать с 25 июня.

Также напомним, в июле в Украину поступит 7,7 млн доз вакцин от COVID-19. Есть вероятность, что некоторые поставки отстрочат, поскольку это очень большой объем.

Кроме того, смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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