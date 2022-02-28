Данилов: "Орки" провалили вторжение – теперь РФ нужно "подорвать" изнутри

Оккупанты действовали по тому же плану, что и нацисты во время Второй мировой

Данилов объяснил одну из главных задач Украины. Коллаж "Сегодня"

Россия провалила все планы по вторжению в Украину, а теперь важно украинцам расшатать ситуацию внутри самой страны-агрессора, чтобы россияне взбунтовались против путинского режима за прекращение войны. Об этом написал в Facebook секретарь СНБО Алексей Данилов.

Чего добивались оккупанты

По его словам, план российского вторжения был построен на принципах "их нацистских предшественников".

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"Молниеносный проход бронетанковых механизированных колонн вглубь территории, уничтожение объектов критической инфраструктуры, блокирование крупных городов (Одессы, Днепра, Николаева, Херсона, Мелитополя, Харькова, Сум, Чернигова), разрушение логистических цепей с применением ДРГ, создание ситуации паники и хаоса и проведение специальных операций по уничтожению руководящего состава страны. Центральным пунктом плана путинского вторжения было захват украинской столицы – города Киева и создание марионеточного правительства, подконтрольного РФ. На сегодняшний день ни одна из целей "орковского" плана не была достигнута", – заявил Данилов.

Теперь нужно расшатать РФ изнутри

Секретарь СНБО отметил, что отпор был дан по всем направлениям. А тем временем одной из критических проблем для московского военного руководства стал вопрос о необходимости сокрытия реальных потерь войск вторжения, которые постоянно увеличиваются и которые становится все труднее скрывать.

"Поэтому одной из основных задач украинского информационного сопротивления является максимально полное донесение жителям России и родственникам российских военных реальной ситуации с количеством жертв и пленных. Наша цель – расшатать врага на его территории, максимально поднять уровень протестных настроений внутри России относительно необходимости немедленного прекращения войны. Информационно воевать на территории врага всеми возможными инструментами воздействия – через общение со знакомыми и родственниками, проживающими в России, использовать социальные сети и российские популярные паблики, создавать дезорганизующее видео и текстовый контент, и доносить его до российских военных, работать с национальными республиками РФ", – резюмировал он.

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Какая ситуация на фронте

Генеральный штаб озвучил количество уничтоженной техники и солдат оккупанта после четырех дней полномасштабной войны. Количество уничтоженной техники уже превышает тысячу единиц, а живой силы – больше пяти тысяч.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города ракетами, от их рук погибли уже 16 детей.

Тем временем оккупанты разбомбили город на Харьковщине – пострадали жилые дома и больница. В Балаклее местные жители практически не выходят из укрытий.

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Президент Владимир Зеленский обратился к солдатам РФ с требованием бросить технику и бежать из Украины, чтобы не пришлось умирать зря.