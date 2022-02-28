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Данілов: "Орки" провалили вторгнення – тепер РФ потрібно "підірвати" зсередини

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
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28 лютого, 14:21
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Окупанти діяли за тим самим планом, що й нацисти під час Другої світової
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Данілов пояснив одне з головних завдань України. Колаж "Сьогодні"

Росія провалила всі плани щодо вторгнення в Україну, а тепер важливо українцям розхитати ситуацію всередині самої країни-агресора, щоб росіяни збунтувалися проти путінського режиму задля припинення війни. Про це написав у Facebook секретар РНБО Олексій Данілов.

Чого домагалися окупанти

За його словами, план російського вторгнення було збудовано на принципах "їхніх нацистських попередників".

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"Блискавичний прохід бронетанкових механізованих колон вглиб території, знищення об‘єктів критичної інфраструктури, блокування великих міст (Одеси, Дніпра, Миколаєва, Херсона, Мелітополя, Харкова, Сум, Чернігова), руйнування логістичних ланцюжків із застосуванням ДРГ, створення ситуації паніки та хаосу й проведення спеціальних операцій зі знищення керівного складу країни. Центральним пунктом плану путінського вторгнення було захоплення української столиці – міста Києва, і створення маріонеткового уряду, підконтрольного РФ. На сьогодні жодної з цілей "орківського" плану не було досягнуто", – заявив Данілов.

Тепер потрібно розхитати РФ зсередини

Секретар РНБО зазначив, що відсіч була дана в усіх напрямках. А тим часом однією з критичних проблем для московського військового керівництва стало питання необхідності приховування реальних втрат військ вторгнення, які постійно збільшуються і які стає все важче приховувати.

"Тому одним із основних завдань українського інформаційного спротиву є максимально повне донесення до жителів Росії і родичів російських військових реальної ситуації щодо кількості жертв і полонених. Наша мета – розхитати ворога на його території, максимально підняти рівень протестних настроїв всередині РФ щодо необхідності негайного припинення війни. Інформаційно воювати на території ворога всіма можливими інструментами впливу – через спілкування зі знайомими і родичами, які проживають у Росії, використовувати соціальні мережі і російські популярні пабліки, створювати дезорганізуюче відео та текстовий контент, і доносити його до російських військових, працювати з національними республіками РФ", – резюмував він.

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Яка ситуація на фронті

Генеральний штаб озвучив кількість знищеної техніки та солдатів окупанта після чотирьох днів повномасштабної війни. Кількість знищеної техніки вже перевищує тисячу одиниць, а живої сили – понад п'ять тисяч.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста ракетами, від їхніх рук загинуло вже 16 дітей.

Тим часом окупанти розбомбили місто на Харківщині – постраждали житлові будинки та лікарня. У Балаклії місцеві жителі практично не виходять із укриття.

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Президент Володимир Зеленський звернувся до солдатів РФ з вимогою кинути техніку і тікати з України, щоб не довелося вмирати.

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