"Детки испугались и плакали". Как в садике Станицы Луганской пережили обстрел

Директор рассказала подробности обстрела – детям и воспитателям пришлось прятаться в помещении без окон

Боевики обстреляли детсад. / Фото: Коллаж: Сегодня

Директор обстрелянного в Станице Луганской детского садика Наталья Бутенко рассказала "Сегодня" из первых уст, как все происходило.

"Когда начался обстрел, то все дети были в своих группах, как раз завтракали. Вместе с сотрудниками садика все быстро спустились на первый этаж. В тот момент в садике было 20 детей и 18 сотрудников. У нас нет подвала, но есть коридор без окон и стекол. Все дети находились там до прибытия сотрудников ГСЧС и своих родителей. Тех деток, кого родители не смогли экстренно забрать, мы перевели в подвал соседнего здания", – рассказала нам директор садика Наталья Бутенко.

Оперативное видео полиции с места эвакуации

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По ее словам, троих пострадавших сразу забрали в больницу, им оказали помощь, позже эти люди отказались от госпитализации и уже находятся дома.

Рассказывая по телефону об обстреле, Наталья Ивановна сделала длинную паузу и возникло ощущение, что ее душили слезы.

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"Предыдущий обстрел был перед Новым годом. Слыша обстрел сегодня – это очень страшно... Родители детей, знают, что у нас нет подвала, родители знают, что в таких случаях надо экстренно приезжать и забирать деток домой. В этот раз, когда некоторые родители приехали за детьми, обстрел еще продолжался. Они тоже пережидали обстрел в садике. Детки испугались, плакали, воспитатели утешали как могли..."

Обстрел детского сада

17 февраля около 9 утра российские наемники обстреляли Станицу Луганскую из крупнокалиберной артиллерии и минометов.

Один из снарядов пробил стену детского сада, где в это время находились дети с воспитателями. Дети не пострадали только потому, что занятие проводилось в другом помещении. Однако три сотрудника получили контузии и доставлены в больницу. Обстрел длился около 40 минут.

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