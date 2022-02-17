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"Дітки злякалися і плакали". Як у дитсадку Станиці Луганської пережили обстріл

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17 лютого, 15:31
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Директор розповіла подробиці обстрілу – дітям та вихователям довелося ховатися у приміщенні без вікон
Бойовики обстріляли дитсадок.
Бойовики обстріляли дитсадок. / Фото: Колаж: Сьогодні

Директор обстріляного у Станиці Луганського дитячого садка Наталя Бутенко розповіла "Сьогодні" з перших вуст, як усе відбувалося.

"Коли почався обстріл, то всі діти були у своїх групах, якраз снідали. Разом із співробітниками дитсадка всі швидко спустилися на перший поверх. На той момент у садку було 20 дітей та 18 співробітників. У нас немає підвалу, але є коридор без скяних вікон. Усі діти перебували там до прибуття співробітників ДСНС та своїх батьків. Тих діток, кого батьки не змогли екстрено забрати, ми перевели до підвалу сусідньої будівлі", – розповіла нам директор садка Наталія Бутенко.

Оперативне відео поліції з місця евакуації

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За її словами, трьох постраждалих одразу забрали до лікарні, їм надали допомогу, пізніше ці люди відмовилися від госпіталізації та вже перебувають удома.

Розповідаючи по телефону про обстріл, Наталя Іванівна зробила довгу паузу та виникло відчуття, що її душили сльози.

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"Попередній обстріл був перед Новим роком. Чуючи обстріл сьогодні – це дуже страшно... Батьки дітей, знають, що у нас немає підвалу, батьки знають, що в таких випадках треба екстрено приїжджати та забирати діток додому. Цього разу, коли деякі батьки приїхали за дітьми, обстріл ще продовжувався. Вони теж пережидали обстріл у садку.

Обстріл дитячого садка

17 лютого близько 9 ранку російські найманці обстріляли Станицю Луганську з великокаліберної артилерії та мінометів.

Один із снарядів пробив стіну дитсадка, де в цей час перебували діти з вихователями. Діти не постраждали лише тому, що зайняття проводилося в іншому приміщенні. Проте троє співробітників отримали контузії та доставлені до лікарні. Обстріл тривав близько 40 хвилин.

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