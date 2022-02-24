Действовать немедленно. Кулеба озвучил разрушительные санкции, которые могут остановить Россию

Глава МИД Украины призвал западных партнеров к незамедлительным действиям

Киев в очередной раз опроверг дезинформацию / Коллаж "Сегодня"

Украина после начала вторжения России нуждается в мощной поддержке партнеров, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба озвучил 5 первостепенных шагов, которые могут помочь:

Разрушительные санкции против РФ немедленно, отключение РФ от SWIFT. Полная изоляция России во всех форматах. Оружие и оборудование для Украины. Финансовая помощь. Гуманитарная помощь.

"Мир должен действовать немедленно. Решается будущее Европы и мира", – призывает Кулеба.

Обращение Зеленского

Ранее президент Украины заявил о введении военного положения на всей территории нашей страны.

"Мы вводим военное положение на всей территории нашей страны. Сегодня от каждого из вас нужно спокойствие. По возможности оставайтесь дома. Мы работаем, работает армия, работает весь военный сектор Украины", – призвал Зеленский.

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