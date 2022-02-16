Для кого опасен омикрон и как его лечить? Ответила врач (видео)

Впервые за 2 года пандемии украинские врачи, кроме коронавируса, диагностируют грипп и другие респираторные заболевания

Самые распространенные респираторные инфекции возвращаются! А на COVID-19 большей частью болеют легко и без осложнений. Конечно, если вы вакцинированы. Для кого "Омикрон" все-таки представляет опасность, как его лечить и что должно смутить?

Об этом говорится в выпуске новостей "Сегодня".

Реклама

Не единственным COVID-19

Впервые за 2 года пандемии украинские врачи, кроме коронавируса, диагностируют грипп и другие респираторные заболевания. Значит ли это, что коронавирус наконец-то сдает позиции?

"Вирус мутирует, борется за свое выживание в популяции и, вероятно, из-за этого заразность выше, чем у предыдущих штаммов, а течение легче", — говорит пульмонолог Инна Жук.

Тем не менее есть пациенты с "Омикроном", имеющие осложнения и нуждающиеся в госпитализации. Во-первых, это невакцинированные больные, во-вторых, люди из групп риска, среди которых пожилые. И вот что должно их насторожить.

"Если же появляются такие осложнения, как вирус-ассоциированная пневмония или угроза развития тромбоза или какие-то другие осложнения — то у пациента вероятнее всего будет высокая температура, нарастание одышки, выраженная слабость и может снижаться сатурация", — рассказывает пульмонолог Инна Жук.

"Спроси у доктора"

На вопросы о лечении пульмонолог Инна Жук отвечала во время прямой трансляции "Спроси у доктора", которую организовал Фонд Рината Ахметова. Рассказала и о новых сроках самоизоляции.

Реклама

"В случае отсутствия симптомов через 5 дней человек может выходить из самоизоляции, не делая повторного теста", — отметила пульмонолог Инна Жук.

Если же респираторные симптомы сохраняются, больной должен продолжать самоизоляцию до окончательного их исчезновения. Однако наличие симптомов ОРВИ не вызывает необходимости принимать какие-либо препараты, отмечает врач.

"При легком течении COVID-19 никаких препаратов принимать не нужно. Можно принимать витамины группы C и D, микроэлементы такие как цинк. Обязательно пить в день 2,5, 3, 3,5 л жидкости – вот это все, что нужно", — говорит пульмонолог Инна Жук.

На диджитал площадках Фонда Рината Ахметова эфиры "Спроси у доктора" просмотрели более 22 миллионов раз. К проекту присоединились десятки ведущих медицинских экспертов.

"Сегодня очень важно вести такую работу, отвечать на вопросы пациентов, давать как можно больше достоверной информации. Такие проекты помогают пациентам более спокойно относиться к тем или иным моментам, появляется больше какой-то уверенности", — отметила пульмонолог Инна Жук.

Проект "Борьба с COVID-19 в Украине" стал частью программы "Ринат Ахметов — спасение жизней". Всего за 16 лет работы по разным направлениям благотворительная организация помогла выжить восьми миллионам человек.

Реклама

Читайте также