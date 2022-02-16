Для кого небезпечний омікрон і як його лікувати? Відповіла лікарка (відео)

Уперше за 2 роки пандемії українські лікарі, окрім коронавірусу, діагностують грип та інші респіраторні захворювання

Найпоширеніші респіраторні інфекції повертаються! Натомість на COVID-19 здебільшого хворіють легко й без ускладнень. Звісно, якщо ви вакциновані. Для кого омікрон все-таки становить небезпеку, як його лікувати та що має збентежити?

Про це йдеться у випуску новин Сьогодні.

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Не єдиним COVID-19

Уперше за 2 роки пандемії COVID-19 українські лікарі, окрім коронавірусу, діагностують грип та інші респіраторні захворювання. Чи означає це, що коронавірус нарешті здає позиції?

"Вірус мутує, бореться за своє виживання у популяції і, можливо, через це заразність більш висока, ніж у попередніх штамів, а перебіг легший", — каже пульмонолог Інна Жук.

Однак є пацієнти з омікроном, які мають ускладнення і потребують госпіталізації. По-перше, це невакциновані хворі, по-друге — люди з груп ризику, серед яких літні люди. І от що має їх насторожити.

"Якщо з'являються такі ускладнення, як вірус-асоційована пневмонія, або загроза розвитку тромбозу, або якісь інші ускладнення, то у пацієнта, найімовірніше, буде висока температура, наростання задишки, виражена слабкість і може знижуватиметься сатурація", — розповідає пульмонолог Інна Жук.

"Запитай у лікаря"

На запитання щодо лікування ковіду пульмонолог Інна Жук відповідала під час прямої трансляції програми "Запитай у лікаря", яку організував Фонд Ріната Ахметова. Розповіла й про нові строки самоізоляції.

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"У разі відсутності симптомів через 5 днів людина може виходити із самоізоляції, не роблячи повторного тесту", — зазначила пульмонолог Інна Жук.

Якщо ж респіраторні симптоми зберігаються, хворий має продовжувати самоізоляцію до остаточного їх зникнення. Проте наявність симптомів ГРВІ не зумовлює необхідності вживати якісь препарати, наголошує лікарка.

"При легкому перебігу COVID-19 ніяких препаратів вживати не потрібно. Можна вживати вітаміни групи C та D, мікроелементи, такі як цинк. Обов'язково пити на день 2,5-3-3,5 л рідини – це все, що потрібно", — каже пульмонолог Інна Жук.

На диджитал-майданчиках Фонду Ріната Ахметова ефіри "Запитай у лікаря" переглянули більш ніж 22 мільйони разів. До проєкту долучились десятки провідних медичних експертів.

"Сьогодні дуже важливо вести таку роботу, відповідати на запитання пацієнтів, давати якомога більше вірогідної інформації. Такі проєкти допомагають пацієнтам більш спокійно ставитися до тих чи інших моментів, з'являється більше впевненості", — зазначила пульмонолог Інна Жук.

Проєкт "Боротьба з COVID-19 в Україні" став частиною програми "Рінат Ахметов — порятунок життів". Загалом за 16 років роботи за різними напрямками благодійна організація допомогла вижити восьми мільйонам людей.

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