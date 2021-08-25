До слез... Военный неожиданно возвращается домой – бесценная реакция детей

Игорь Машковский уже шесть лет на фронте и видит семью максимум раз в полгода. "Сегодня" подарили военному и его семье неожиданную встречу

Семья не ждала Игоря Машковского дома на День Независимости / Фото: Коллаж: Сегодня

Военный Игорь Машковский уже шесть лет на войне, вдали от дома и семьи, защищает Украину на фронте. Новости "Сегодня" устроили для его семьи небольшой сюприз – с разрешения командующего забрали солдата на несколько дней с войны домой.

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Жена и дети до последнего не знали, что Игорь скоро будет вместе с ними. О воссоединении семьи рассказал корреспондент Евгений Назаренко.

Объездил всю линию фронта

Игорь на войне с 2015 года. За это время объездил чуть ли не всю линию фронта. Дома его ждет жена и четверо детей – последние шесть лет они видятся в основном благодаря видеосвязи.

"Дети растут сами. Ты здесь, не видишь... У меня сын родился первый – я был в Станице Луганской, и когда он первые шаги сделал, я был на войне, и говорить учился – я тоже был на войне", – рассказывает военный.

Сейчас Игорь защищает окраины Золотого Луганской области. С семьей в этом году был не более двух месяцев. И хоть жена уже зовет домой – солдат решил – дождется украинской победы.

"Дочь старшая знает, где я нахожусь, она постоянно звонит и пишет – как ты там, папа. Сын также знает, хоть и маленький, но понимает – папа на войне и папа стреляет, или по папе стреляют", – делится он.

Счастливая неожиданность

Ко Дню Независимости новости "Сегодня" решили устроить маленький праздник семье Машковских – отвезти Игоря домой на несколько дней. Командующий сухопутных войск по нашей просьбе дал ему 10 дней отпуска.

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Жена и дети не знали, что глава семьи уже сегодня будет дома, а Игорь заметно нервничал, ведь давно не видел детей и не знал, как они его встретят. Родителей также давно не видел. А живет семья военного в Черкасской области.

Уже на месте отец покупает детям подарки, но так, чтобы никто не сообщил жене, что он почти дома это не так легко в селе, где все его знают.

Далее по плану Игорь должен был выйти раньше – за пару домов от своего, и пока корреспонденты записывают интервью с женой – незаметно огородами зайти во двор.

Семья Машковских не ожидала съемочной группы у себя дома, однако встретили тепло. Жена Светлана рассказала, что не видела мужа более полугода.

"Надеемся, что скоро уже дома будет. Когда последний раз с ним созванивались, говорил, что скучает. Так и мы скучаем", – говорит женщина.

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В этот момент Игорь подошел к жене со спины, чтобы она не видела – счастливое удивление и крепкие объятия всей семьи.

А дети даже не рассматривают своих подарков – не отходят от папы, старшая дочь плачет.

Сегодня в семье Машковских наконец-то настоящий праздник. Наконец они могут в полном составе встретить День Независимости – вместе со своим защитником, который эту независимость защищает.

"Дай бог, чтобы каждый вернулся также. Хотя и я еще не вернулся, я в отпуске. Дай бог, чтобы все вернулись живыми к своим семьям, детям и были счастливы", – желает всем защитникам Украины военный.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прослезился во время военного парада ко Дню Независимости Украины – его растрогала встреча маленькой девочки с военным.

Мы также писали, что президент Украины во время торжеств по случаю 30-й годовщины независимости заявил, что Украина начинает возвращение на родную землю всех выдающихся украинцев, которые боролись за Украину и ее независимость.