Довыборы в Раду. Нужны ли избирателям COVID-сертификаты

В ЦИК объяснили, какие документы надо брать с собой для голосования 31 октября в Черкасской и Херсонской областях.
Об этом пишет пресс-служба Центральной избирательной комиссии.
ЦИК отмечает, что никаким нормативно-правовым актом не предусмотрена проверка на избирательных участках у избирателей сертификатов о вакцинации, ПЦР-тестов или тестов на антиген.
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Для избирателей рекомендовано (в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения):
- обработать руки дезинфицирующим средством перед входом в помещение и после него;
- находиться в маске так, чтобы она закрывала нос и рот;
- минимизировать время нахождения в помещении;
- воздержаться от пребывания в помещении для голосования с детьми;
- по возможности использовать личную ручку.
Избиратели, у которых будет выявлено повышение температуры тела или симптомы респираторных заболеваний, голосуют в отдельно оборудованной кабине для голосования.
Людей просят кроме паспорта иметь с собой маску, антисептик и личную ручку. На участках призывают соблюдать дистанцию.
Если вам плохо, то проголосовать можно в отдельно назначенной кабинке.
Довыборы в Раду
В двух мажоритарных избирательных округах (№184 в Херсонской области и №197 в Черкасской области) проходят внеочередные выборы в Верховную Раду.
Голосование проходит на 188 избирательных участках в Херсонской области и на 141 избирательном участке в Черкасской области. Избирательные участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00.
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