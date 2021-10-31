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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Довыборы в Раду. Нужны ли избирателям COVID-сертификаты

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
31 октября, 10:25
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В некоторых СМИ распространяется информация о том, что на избирательных участках у избирателей будут проверять COVID-сертификат
Для голосования ни сертификат, ни COVID-тест не нужны
Для голосования ни сертификат, ни COVID-тест не нужны / Фото: Коллаж: Сегодня

В ЦИК объяснили, какие документы надо брать с собой для голосования 31 октября в Черкасской и Херсонской областях.

Об этом пишет пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

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ЦИК отмечает, что никаким нормативно-правовым актом не предусмотрена проверка на избирательных участках у избирателей сертификатов о вакцинации, ПЦР-тестов или тестов на антиген.

Для избирателей рекомендовано (в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения):

  • обработать руки дезинфицирующим средством перед входом в помещение и после него;
  • находиться в маске так, чтобы она закрывала нос и рот;
  • минимизировать время нахождения в помещении;
  • воздержаться от пребывания в помещении для голосования с детьми;
  • по возможности использовать личную ручку.

Избиратели, у которых будет выявлено повышение температуры тела или симптомы респираторных заболеваний, голосуют в отдельно оборудованной кабине для голосования.

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Людей просят кроме паспорта иметь с собой маску, антисептик и личную ручку. На участках призывают соблюдать дистанцию.

Если вам плохо, то проголосовать можно в отдельно назначенной кабинке.

Довыборы в Раду

В двух мажоритарных избирательных округах (№184 в Херсонской области и №197 в Черкасской области) проходят внеочередные выборы в Верховную Раду.

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Голосование проходит на 188 избирательных участках в Херсонской области и на 141 избирательном участке в Черкасской области. Избирательные участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00.

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  • В "Слуге народа" назвали возможного кандидата на довыборы в Раду.

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