Довибори у Раду. Чи потрібні виборцям COVID-сертифікати

У ЦВК пояснили, які документи треба брати із собою для голосування 31 жовтня у Черкаській та Херсонській областях.
Про це пише прес-служба Центральної виборчої комісії.
ЦВК зазначає, що жодним нормативно-правовим актом не передбачено перевірку на виборчих дільницях у виборців сертифікатів про вакцинацію, ПЛР-тестів чи тестів на антиген.
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Для виборців рекомендовано (відповідно до рекомендацій Міністерства охорони здоров'я):
- обробити руки дезінфікуючим засобом перед входом у приміщення та після нього;
- перебувати у масці так, щоб вона закривала ніс і рот;
- мінімізувати час перебування у приміщенні;
- утриматись від перебування у приміщенні для голосування з дітьми;
- за можливості використовувати особисту ручку.
Виборці, у яких буде виявлено підвищення температури тіла або симптоми респіраторних захворювань, голосують у окремо облаштованій кабіні для голосування.
Людей просять окрім паспорта мати з собою маску, антисептик та особисту ручку. На ділянках закликають дотримуватись дистанції.
Якщо вам погано, то можна проголосувати в окремо призначеній кабінці.
Довибори в Раду
У двох мажоритарних виборчих округах (№184 у Херсонській області та №197 у Черкаській області) проходять позачергові вибори у Верховну Раду.
Голосування відбувається на 188 виборчих дільницях у Херсонській області та на 141 виборчій дільниці у Черкаській області. Виборчі дільниці відкрилися о 8:00 та працюватимуть до 20:00.
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