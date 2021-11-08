Дожди и морозы: синоптик обнародовала свежий прогноз погоды в Украине

Местами по Украине пройдут дожди

Погода в Украине / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 9 ноября, на территории Украинысиноптики обещают дожди. Температура воздуха уже начинает опускаться с каждым днем все больше.

Об этом пишет синоптик Наталия Диденко.

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В южной части, на юго-востоке и местами на западе Украины, пройдут дожди. Остальная территория страны будет без осадков.

"Поэтому тепло и жару уже нужно ждать до следующих сезонов или путешествовать по теплым странам", – пишет синоптик.

Максимально завтра температура воздуха будет от +1 до +7 градусов, а на Юге +6 – +11 градусов.

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В Киеве 9 ноября без существенных осадков. Так будет и в течение недели.

"Температура воздуха завтра днем ​​лишь +4+6 градусов, в ночь на 10 ноября возможно до 6 градусов мороза", – утверждает Наталия Диденко.

Прогноз погоды в Украине. Фото Наталии Диденко

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Когда будет снег в Киеве?

В этом году первый снег в Киеве может выпасть уже в конце ноября, а температура воздуха начинает опускаться.

С 21 ноября и до конца месяца в Киеве ожидаются осадки. С этого дня, по прогнозу, температура в столице будет на уровне +1°...+3°. В связи с похолоданием ожидается и первый снег.

Снег с дождем в столице ожидается 24, 25 и 27 ноября.

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