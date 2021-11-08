Дожди и морозы: синоптик обнародовала свежий прогноз погоды в Украине

Завтра, 9 ноября, на территории Украинысиноптики обещают дожди. Температура воздуха уже начинает опускаться с каждым днем все больше.
Об этом пишет синоптик Наталия Диденко.
Подробности
В южной части, на юго-востоке и местами на западе Украины, пройдут дожди. Остальная территория страны будет без осадков.
Далее по теме
"Поэтому тепло и жару уже нужно ждать до следующих сезонов или путешествовать по теплым странам", – пишет синоптик.
Максимально завтра температура воздуха будет от +1 до +7 градусов, а на Юге +6 – +11 градусов.
В Киеве 9 ноября без существенных осадков. Так будет и в течение недели.
"Температура воздуха завтра днем лишь +4+6 градусов, в ночь на 10 ноября возможно до 6 градусов мороза", – утверждает Наталия Диденко.
Когда будет снег в Киеве?
В этом году первый снег в Киеве может выпасть уже в конце ноября, а температура воздуха начинает опускаться.
С 21 ноября и до конца месяца в Киеве ожидаются осадки. С этого дня, по прогнозу, температура в столице будет на уровне +1°...+3°. В связи с похолоданием ожидается и первый снег.
Снег с дождем в столице ожидается 24, 25 и 27 ноября.
Ранее мы писали:
- Сентябрь в Киеве был аномально холодным. Среднемесячная температура в столице в конечном итоге была ниже климатической нормы на 1,3 градуса.
- Через 30 лет юг Украины может превратиться в пустыню. В земле становится все меньше воды, поэтому ее буквально уносит ветром