Дощі та морози: синоптик оприлюднила свіжий прогноз погоди в Україні.

Подекуди по Україні пройдуть дощі

Погода в Україні / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 9 листопада, на території Українисиноптики обіцяють дощі. Температура повітря вже починає опускатися з кожним днем дедалі більше.

Про це пише синоптик Наталія Діденко.

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Подробиці

У південній частині, на південному сході та місцями на заході України пройдуть дощі. Решта території країни буде без опадів.

"Тому тепло та спеку вже потрібно чекати до наступних сезонів або подорожувати теплими країнами", – пише синоптик.

Максимально завтра температура повітря буде від +1 до +7 градусів, а Півдні +6 – +11 градусів.

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У Києві 9 листопада без опадів. Так буде й упродовж тижня.

"Температура повітря завтра вдень лише +4+6 градусів, у ніч на 10 листопада можливо до 6 градусів морозу", – стверджує Наталія Діденко.

Прогноз погоди у Україні. Фото Наталії Діденко

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Коли буде сніг у Києві?

В цьому році перший снігу Києві може випасти вже наприкінці листопада, а температура повітря починає опускатись.

З 21 листопада до кінця місяця в Києві очікуються опади. З цього дня, за прогнозом, температура у столиці буде на рівні +1...+3°. У зв'язку із похолоданням очікується і перший сніг.

Сніг із дощем у столиці очікується 24, 25 та 27 листопада.

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