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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Дожди и похолодание: свежий прогноз погоды в Украине от синоптиков

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
12 октября, 11:14
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Погода усложнится по всей территории Украины, будет холодно и дождливо
Утренний мелкий дождь днем усилится и будет продолжаться до вечера. Коллаж: "Сегодня"
Утренний мелкий дождь днем усилится и будет продолжаться до вечера. Коллаж: "Сегодня"

В среду, 13 октября, по всей Украине ожидается прохладная и дождливая погода. Утренний мелкий дождь днем усилится и будет продолжать идти до самого вечера.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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На западе Украины температура днем будет колебаться от +8 до +12 градусов, ночью от +1 до +6. На востоке синоптики днем прогнозируют 9-17 градусов тепла, а ночью – 5-9 градусов тепла.

В северных регионах столбики термометров днем будут достигать 9-12 градусов тепла, а ночью в пределах 3-7 градусов тепла. На юге дневная температура составит 11-16 градусов тепла, ночная – 7-11 градусов тепла.

В Киеве дневная температура ожидается +10...+12 градусов, а ночная – 4-6 тепла.

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Прогноз погоды на 13 октября
Прогноз погоды на 13 октября / Фото: Укргидрометцентр

Погода на Покрову, 14 октября 2021

С 14 октября в Украину придет легкое потепление. Хорошая и солнечная погода на праздники обеспечена. На смену циклона придет антициклон. По всей территории Украины погода будет без существенных осадков.

На западе Украины температура днем будет колебаться от +8 до +12 градусов, ночью – от +1 до +4. На востоке синоптики днем прогнозируют 9-15 градусов тепла, а ночью – 5-9 градусов тепла.

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В северных регионах столбики термометров днем будут достигать 9-11 градусов тепла, а ночью в пределах 3-7 градусов тепла. На юге дневная температура составит 13-16 градусов тепла, ночная – 5-11 градусов тепла.

В Киеве дневная температура ожидается +10...+12 градусов, а ночная – 4-6 тепла.

Прогноз погоды на 14 октября
Прогноз погоды на 14 октября / Фото: Укргидрометцентр

Зима в Украине

Предстоящая зима в Украине готовит нам много сюрпризов – от ледяных дождей и снегопадов уже в декабре и потепления после Нового года до сильных морозов в феврале. Об этом ранее сообщил синоптик Леонид Горбань.

"Декабрь вижу суровым и морозным, с ледяными дождями в первой декаде и небольшим снегом во второй. К концу месяца ожидается настоящая зима: с морозами и снегопадами. Январь начнется потеплением, а мороз и снег придут на старый Новый год и продлятся до Крещения, 19 января, затем потеплеет. Февраль также окажется лютым, особо сильные морозы – во второй половине месяца. Снега также будет много, ближе к концу зимы возможны снежные бураны", — рассказал Горбань.

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