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Епифаний перебрался в новую резиденцию, которой больше 100 лет (фото)

24 мая, 14:24

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Раньше глава ПЦУ жил в Выдубицком монастыре, а теперь его место работы выглядит очень современным

Митрополит Епифаний и его новая резиденция. Коллаж "Сегодня"

Митрополит Епифаний и его новая резиденция. Коллаж "Сегодня"

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний переехал в новую резиденцию на территории Михайловского Златоверхого монастыря.

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Он собрал журналистов и показал, где теперь будет работать, Религиозная правда показала фото изнутри здания.

Здание новой резиденции было возведено еще в 1894 году по проекту архитектора Владимира Николаева как Дом архиерейских певцов Михайловского монастыря.

Здание было отреставрировано в 2019-2021 годах на средства семьи меценатов.

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До этого глава ПЦУ жил в Выдубицком монастыре, а работал в старом здании Киевской православной богословской академии. Теперь у него будет современная резиденция.

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Также здесь будут проходить заседания Священного Синода.

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В здании был сделан капитальный ремонт и внутренние отделочные работы в современном классическом стиле.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Епифаний рассказывал, что все православные приходы в Украине принадлежат ПЦУ. Митрополит объяснил, почему не совсем правильно говорить о переходах приходов из РПЦ в ПЦУ, сославшись на томос и патриарха Варфоломея

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