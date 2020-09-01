"Это безумие, и выхода нет": врач предупредил об угрозе вспышек COVID-19 в школах

Продление адаптивного карантина до 31 октября не даст нужного эффекта из-за отсутствия культуры выполнения противоэпидемических правил. Кроме того, открытие школ для учеников разного возраста может привести к серьезному всплеску заболевания COVID-19.

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Об этом заявил врач-педиатр, кандидат медицинских наук Андрей Пеньков, сообщает "Суспільне".

"Взрослые себе что-то думают, размечают зоны в школах. Но ведь дети за шесть месяцев пандемии, выходя на улицу, к сожалению, не видели правильного поведения взрослых. А теперь мы требуем от детей этого в школах. Я уверен, что это нереально, если дети не научены", - предупредил он.

Врач добавил, что необходима практика выполнения карантинных ограничений "на уровне рефлекса".

"Как дети будут понимать, когда использовать дезинфекторы? Кто будет регулировать, с какой частотой менять маски? Кто будет контролировать, чтобы дети не трогали себя за лицо? По-моему, медийная и организационная кампании по смене модели поведения провалены", - констатировал медик.

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В то же время, Пеньков отметил, что невозможно возложить на преподавателей обязанность формирования правильного поведения.

"Учитель один на 30 детей. Возложить на учителя сразу такую ответственность… Я уверен, что есть продвинутые учителя, но есть и те, кто сами не понимают, что происходит", - признал врач.

Также он выразил мнение, что в школах фактически нет возможности остановить распространение коронавируса. В случае выявления больного в учебном заведении мало отправить на карантин класс, необходимо наблюдать за семьями детей, ведь выделение вируса, в основном, начинается за 12 часов до появления симптомов.

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"Если смотреть на это с точки зрения эпидемиологии – это безумие, и выхода нет. Однако, если мы выявляем, тестируем, отслеживаем, обнаруживаем носителя, оставляем их дома, всех контактных наблюдаем. То есть, если мы всю эпидемиологическую цепочку отслеживаем и изолируем, тогда мы достигаем снижения заболеваемости. Это возможно, но какими ресурсами!" – объяснил врач.

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Медик подчеркнул, что в украинских реалиях не допустить распространения эпидемии просто невозможно, и местным властям стоит быть готовыми к тому, что открытие школ приведет к росту заболеваемости.

"Дети до 10 лет намного меньше передают вирус. Старше 10 лет – распространение вируса происходит так же, как и у взрослых. Это можно было бы использовать в стратегии обучения в школах", - предложил Пеньков.

Он также выразил мнение о том, что, поскольку дети младшей школы почти не распространяют вирус, у них один учитель, то они могли бы заниматься в школах.

"А старшие классы могли бы продолжать обучение онлайн", – резюмировал врач.

Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что украинским медикам удалось найти "идеальный баланс" между ограничениями и жизнью страны.

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Также сообщалось, что глава Минздрава разъяснил правила организации учебного процесса в школах. Он рассказал, что уроки и перемены в разных классах будут начинаться в разное время, когда детям нужно носить маски и что делать, если у ребенка будет подтвержден диагноз COVID-19.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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