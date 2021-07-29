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"Это неуважение". Рудик отреагировала на заявление Стефанишиной на туалетной бумаге

29 июля 2021 21:30

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

29 июля на фоне раскола в "Голосе" народный депутат Ольга Стефанишина решила написать заявление о выходе из партии

На съезде "Голоса" Стефанишину и еще 6 депутатов исключили из рядов партии. Фото: коллаж "Сегодня"

На съезде "Голоса" Стефанишину и еще 6 депутатов исключили из рядов партии. Фото: коллаж "Сегодня"

Председатель партии, народный депутат от "Голоса" Кира Рудик назвала неуважением к избирателям написание народным депутатом "Голоса" Ольгой Стефанишиной заявления о выходе из партии на туалетной бумаге.

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Об этом она сказала во время пресс-конференции по итогам съезда партии.

"Касательно заявления нашей коллеги по фракции и бывшей партийки: это, прежде всего, неуважение к избирателям... Я понимаю, что вопрос очень эмоциональный, и списываю такие заявления и такие действия как раз на эмоции. Ну, и, конечно, на отсутствие какого-то банального уважения", – сказала Рудик.

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Ранее мы сообщали, что "Голос" исключил 7 нардепов из рядов партии.

Также напомним, шоумен Сергей Притула заявил о выходе из "Голоса" из-за недовольства действиями руководства политической силы.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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