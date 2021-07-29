"Это неуважение". Рудик отреагировала на заявление Стефанишиной на туалетной бумаге

На съезде "Голоса" Стефанишину и еще 6 депутатов исключили из рядов партии. Фото: коллаж "Сегодня"
Председатель партии, народный депутат от "Голоса" Кира Рудик назвала неуважением к избирателям написание народным депутатом "Голоса" Ольгой Стефанишиной заявления о выходе из партии на туалетной бумаге.
Об этом она сказала во время пресс-конференции по итогам съезда партии.
"Касательно заявления нашей коллеги по фракции и бывшей партийки: это, прежде всего, неуважение к избирателям... Я понимаю, что вопрос очень эмоциональный, и списываю такие заявления и такие действия как раз на эмоции. Ну, и, конечно, на отсутствие какого-то банального уважения", – сказала Рудик.
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Ранее мы сообщали, что "Голос" исключил 7 нардепов из рядов партии.
Также напомним, шоумен Сергей Притула заявил о выходе из "Голоса" из-за недовольства действиями руководства политической силы.
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