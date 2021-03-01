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"Это жизнь": Степанов прокомментировал утилизацию остатков вакцины от коронавируса

1 марта, 14:00

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В дальнейшем в Украине остатками будут вакцинировать публичных людей

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал утилизацию остатков вакцины от коронавируса мировой практикой, но отметил, что в обновленном плане вакцинации предусмотрят, чтобы такие излишки использовались.

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Об этом он сказал во время брифинга.

"Это мировая практика, Украина не является первой. В связи с тем, что в одном флаконе 10 доз, то понятно, что количество людей должно быть кратно 10. На первом этапе мы проводим вакцинацию мобильными бригадами", – сказал Степанов.

По его словам, рассчитывается количество доз, которые берет мобильная бригада для медицинских работников, которые записались на вакцинацию.

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"Но это жизнь. Кто-то не пришел, у кого произошли какие-то обстоятельства. Есть дозы, не использованы именно для тех медицинских работников", – отметил министр.

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Он отметил, что в дальнейшем в Украине этими остатками смогут вакцинировать общественных деятелей, публичных человек, чтобы увеличить популяризировать вакцинацию.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине все желающие в течение года вакцинируются от ковида.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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вакцинация вакцина коронавирус Максим Степанов
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