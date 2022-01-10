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Германия изменила правила въезда для украинцев – что надо знать

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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10 января, 12:21
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На интерактивной карте МИД можно посмотреть изменения
Для украинцев ввели новые правила въезда в Германию. Фото: коллаж "Сегодня"
Для украинцев ввели новые правила въезда в Германию. Фото: коллаж "Сегодня"

С воскресенья, 9 января, Германия изменила правила въезда в страну для украинцев.

Об этом стало известно на интерактивной карте МИД.

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Новые правила въезда в Германию

С 9 января въезд в страну разрешается при условии предоставления одного из следующих документов:

  • подтверждение полного курса вакцинации;
  • отрицательный ПЦР-тест (за 48 часов);
  • тест на антиген (за 48 часов);
  • сертификат об выздоровлении.

Для украинцев изменились правила въезда в Германию. Фото: Турпром

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Куда можно уехать?

Список стран, в которые разрешено въезд, постоянно меняется. Рекомендуем до начала поездки за границу (даже если вы приобрели туристическую путевку или тур) проверять условия, чтобы избежать осложнений на границе.

Актуальная информация о правилах въезда для граждан Украины в разные страны мира доступна на портале МИД: https://tripadvisor.mfa.gov.ua/.

МИД Украины обновляет информацию об ограничениях и требованиях на онлайн-карте этого ресурса.

На самом деле, несмотря на запрет въезда в определенную страну, могут быть предусмотрены исключения для категорий граждан. Нет унифицированного списка исключений для всех стран.

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Проверить категории граждан, которым, несмотря на запрет, можно попасть в конкретную страну, можно на портале МИД по ссылке: https://tripadvisor.mfa.gov.ua/ в разделе "Интерактивная карта мира".

Что делать, если по прилету обнаружили коронавирус?

В случае появления симптомов респираторного заболевания, характерных для COVID-19, следует безотлагательно обращаться в медицинские учреждения страны пребывания для проведения тестирования и, в случае подтверждения, определение необходимого курса лечения.

В соответствии с действующими противоэпидемическими требованиями, установленными практически в каждой стране мира, в случае обнаружения у вас COVID-19, прохождение самоизоляции обязательно.

Поэтому следует соблюдать указания компетентных органов страны пребывания и ни в коем случае не нарушать установленный карантинный режим и самовольно не покидать места изоляции.

Обязательно ли идти на самоизоляцию по прибытии в другую страну?

В каждой стране действуют свои правила. Рекомендуем подробно ознакомиться с соответствующими инструкциями на портале МИД https://tripadvisor.mfa.gov.ua/, в том числе в рубрике "Особенности в стране" в разделе "Режим въезда для граждан Украины".

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