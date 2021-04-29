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Назначение министра энергетики и суд по Тупицкому – анонсы СЕГОДНЯ

29 апреля, 07:00

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Мы собрали все самые важные предстоящие события 29 апреля в одном месте

В четверг, 29 апреля, должно пройти важное голосование в Раде, а также очередное заседание суда по избранию меры пресечения скандальному экс-главе КСУ. Что еще запланировано на сегодня в Украине и мире – в нашей подборке анонсов.

Украина

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Верховная Рада

  • 16:00 – на внеочередном заседании Верховная Рада рассмотрит снижение цены на электроэнергию для людей, проживающих возле атомных электростанций.
  • 16:15 – второе внеочередное заседание, на котором депутаты должны проголосовать за назначение на должность министра энергетики Украины вице-президента госпредприятия НАЭК "Энергоатом" Германа Галущенко.
  • На этом же заседании запланировано рассмотрение проекта Закона о внесении изменений в ЗУ "О Государственном бюджете Украины на 2021" по введению финансово-кредитных механизмов обеспечения украинцев жильем.

Печерский суд

За рубежом

Брюссель, Бельгия

14:00 – у Европейского парламента пройдет митинг "Останови российскую жестокость", на который приглашены депутаты Европарламента.

В тренде
Назначение министра энергетики и суд по Тупицкому – анонсы СЕГОДНЯ
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Тбилиси, Грузия

Суд по делу главы оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия , который обвиняется в организации беспорядков и штурме здания парламента во время протестов в 2019 году.

Также читайте нашу подборку самых главных событий этой ночи, которые вы могли пропустить.

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