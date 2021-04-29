Назначение министра энергетики и суд по Тупицкому – анонсы СЕГОДНЯ

В четверг, 29 апреля, должно пройти важное голосование в Раде, а также очередное заседание суда по избранию меры пресечения скандальному экс-главе КСУ. Что еще запланировано на сегодня в Украине и мире – в нашей подборке анонсов.
Украина
Верховная Рада
- 16:00 – на внеочередном заседании Верховная Рада рассмотрит снижение цены на электроэнергию для людей, проживающих возле атомных электростанций.
- 16:15 – второе внеочередное заседание, на котором депутаты должны проголосовать за назначение на должность министра энергетики Украины вице-президента госпредприятия НАЭК "Энергоатом" Германа Галущенко.
- На этом же заседании запланировано рассмотрение проекта Закона о внесении изменений в ЗУ "О Государственном бюджете Украины на 2021" по введению финансово-кредитных механизмов обеспечения украинцев жильем.
Печерский суд
- 10:00 – Печерский райсуд Киева начнет рассмотрение избрания меры пресечения экс-главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкому в уголовном производстве, где он подозревается в совершении преступлений против правосудия по ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).
- 13:10 - в Печерском райсуде Киева начнется заседание по изменению меры пресечения бывшему народному депутату Семену Семенченко, обвиняемому в организации схемы поставки военных товаров из России.
За рубежом
Брюссель, Бельгия
14:00 – у Европейского парламента пройдет митинг "Останови российскую жестокость", на который приглашены депутаты Европарламента.
Тбилиси, Грузия
Суд по делу главы оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия , который обвиняется в организации беспорядков и штурме здания парламента во время протестов в 2019 году.
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