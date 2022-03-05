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Хакеры Anonymous атаковали сайт ФСБ России

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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5 марта, 22:03
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Про прекращение работы сайта сообщили сама международная группа хакеров Anonymous / Коллаж "Сегодня"
Про прекращение работы сайта сообщили сама международная группа хакеров Anonymous / Коллаж "Сегодня"

Международная группа хакеров Anonymous прекратила работу сайта российской Федеральной службы безопасности.

Об этом сообщает twitter-страница группы.

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Ошибка на сайте российской федеральной службы безопасности. Фото: Anonymous
Ошибка на сайте российской федеральной службы безопасности. Фото: Anonymous

Anonymous объявили России кибервойну

Недавно хакерская группировка Anonymous официально объявила правительству Российской Федерации кибервойну.

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"Коллектив Anonymous официально ведет кибервойну против российского правительства", — говорится в сообщении.

С тех пор группировка начала наносить киберудары по важным российским сайтам.

Напомним, Anonymous также сломали радиочастоты военных Российской Федерации. На них включили гимн Украины.

Кроме этого, хакеры сломали российское телевидение.

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