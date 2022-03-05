Хакери Anonymous атакували сайт ФСБ Росії

При переході на сайт з'являється повідомлення про помилку

Про припинення роботи сайту повідомили саму міжнародну групу хакерів Anonymous / Колаж "Сьогодні"

Міжнародна група хакерів Anonymousприпинила роботу сайту російської Федеральної служби безпеки.

Про це повідомляє twitter-сторінка групи.

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Під час переходу на сайт з'являється повідомлення про помилку.

Помилка на сайті Російської федеральної служби безпеки. Фото: Anonymous

Anonymous оголосили Росії кібервійну

Нещодавно хакерське угруповання Anonymous офіційно оголосило уряду Російської Федерації кібервійну.

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"Колектив Anonymous офіційно веде кібервійну проти російського уряду", – йдеться у повідомленні.

З того часу угруповання почало завдавати кіберударів по важливих російських сайтах.

Нагадаємо, Anonymous також зламали радіочастоти військових Російської Федерації. На них увімкнули гімн України.

Крім того, хакери зламали російське телебачення.