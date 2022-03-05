Хакери Anonymous атакували сайт ФСБ Росії

Міжнародна група хакерів Anonymousприпинила роботу сайту російської Федеральної служби безпеки.
Про це повідомляє twitter-сторінка групи.
Під час переходу на сайт з'являється повідомлення про помилку.
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Anonymous оголосили Росії кібервійну
Нещодавно хакерське угруповання Anonymous офіційно оголосило уряду Російської Федерації кібервійну.
"Колектив Anonymous офіційно веде кібервійну проти російського уряду", – йдеться у повідомленні.
З того часу угруповання почало завдавати кіберударів по важливих російських сайтах.
Нагадаємо, Anonymous також зламали радіочастоти військових Російської Федерації. На них увімкнули гімн України.
Крім того, хакери зламали російське телебачення.