Харьков уже не первый: где в Украине больше всего новых пациентов с COVID-19

В Украине стремительно растет количество заразившихся коронавирусом. За прошлые сутки, 19 октября, самое большое количество случаев обнаружили в Киеве и Харьковской области.
Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.
По его словам, за прошедшие сутки в стране сделали 53 403 теста на коронавирус.
Так, в первую пятерку по приросту заболевших вошли:
- Киев – 462 новых случая;
- Харьковская область – 446 случаев;
- Житомирская область – 376 случаев;
- Львовская область – 289 случаев;
- Днепропетровская область – 285 случаев.
Степанов добавил, что более 75% умерших от COVID-19 – люди старше 60 лет.
Менее ста новых пациентов с коронавирусом обнаружили только в Кировоградской (51) и Херсонской областях (59).
Как известно, за вчерашние сутки в Украине выявили 5469 новых случаев инфицирования коронавирусом. Также 19 октября зафиксировали максимальное количество смертей от COVID-19 за сутки.
В то же время есть и позитивные цифры: в Украине за минувшие сутки установлен рекорд по количеству выздоровевших украинцев за сутки.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды
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