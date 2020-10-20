Харьков уже не первый: где в Украине больше всего новых пациентов с COVID-19

Житомирская область вошла в первую тройку по заболевшим

В Украине стремительно растет количество заразившихся коронавирусом. За прошлые сутки, 19 октября, самое большое количество случаев обнаружили в Киеве и Харьковской области.

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Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

По его словам, за прошедшие сутки в стране сделали 53 403 теста на коронавирус.

Так, в первую пятерку по приросту заболевших вошли:

Киев – 462 новых случая; Харьковская область – 446 случаев; Житомирская область – 376 случаев; Львовская область – 289 случаев; Днепропетровская область – 285 случаев.

Степанов добавил, что более 75% умерших от COVID-19 – люди старше 60 лет.

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Менее ста новых пациентов с коронавирусом обнаружили только в Кировоградской (51) и Херсонской областях (59).

Как известно, за вчерашние сутки в Украине выявили 5469 новых случаев инфицирования коронавирусом. Также 19 октября зафиксировали максимальное количество смертей от COVID-19 за сутки.

В то же время есть и позитивные цифры: в Украине за минувшие сутки установлен рекорд по количеству выздоровевших украинцев за сутки.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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