Хотел помочь братику. Мальчик попросил полицию передать письмо Святому Николаю – трогательное видео

В Закарпатской области 8-летний мальчик попросил полицию помочь найти Святого Николая. Ребенок для этого самостоятельно пришел в отделение полиции.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Событие произошло в городе Свалява. 8-летний заявитель очень просил полицейских помочь в поиске Святого Николая и передать ему письмо. Полицейские пообещали помочь ребенку и забрали письмо. Когда его прочли, то очень растрогались. Ведь мальчик просил не игрушки и конфеты, а инвалидную коляску для своего 6-летнего брата.
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Нашли ли полицейские Святого Николая
Поскольку до праздника оставались считанные дни полицейские совместно с волонтерами принялись исполнять желание ребенка.
Они устроили для Стаса настоящее чудо: вместе со Святым Николаем приехали к нему домой и передали мальчику и двум его младшим братьям подарки. Среди них была не только инвалидная коляска, но и зимняя одежда, игрушки и много сладостей.
В Днепре собирают подарки для малоимущих семей
Туристический информационный центр в Днепре проводит благотворительную акцию "Николай тебя не забудет". Так можно будет поздравить с праздником детей из малоимущих семей.
Пункт сбора подарков будет работать на площади Героев Майдана, 1. Он собирает подарки для детей уже третий год. Центр открыт с 9:00 до 18:00.
Все желающие могут прийти по указанному адресу и взять с собой все, что может доставить радость девушкам и мальчикам: канцелярию, игрушки, книги, сладости.
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