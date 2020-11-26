Иногда на грани абсурда: как отлавливают "незамаскированных" нарушителей карантина

В полиции рассказали, кого могут отпустить без наказания

В Украине начали массово штрафовать тех, кто находится без маски в общественном месте. Как заявил глава Минздрава Максим Степанов, за 4 последних дня было составлено более 2 тысяч постановлений о наложении штрафов непосредственно на месте.

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Напомним, по новым правилам, нарушителям грозят штрафы от 170 до 255 грн.

Как мы выяснили, одной из первых о массовых проверках заявила полиция Житомирской области – за выходные местные копы выявили 90 человек, которые были без масок в общественных местах и транспорте. На нарушителей были составлены постановления.

"Постановления составлялись в крайнем случае, когда люди не реагировали на законное требование воспользоваться маской", – рассказала нам спикер полиции Житомирской области Алла Ващенко.

Слабоумие и отвага

В Киеве проитзошел случай, а точнее два с одним и тем же гражданином, которыы пытался "проповедывать" полицейским антикоронавирусные постулаты.

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Так, в управление полиции в Киеве пришел гражданин, который планировал написать заявление. От него законно потребовали надеть маску, после чего были готовы продолжить диалог.

В ответ на это посетитель начал убеждать сотрудников управления, что, мол, никакого коронавируса нет и он в него не верит. Его предупредили, что если он не воспользуется маской, то в отношении него будет вынесено постановление о штрафе.

Он отказался надеть, полиция поступила так, как должна была поступить – было вынесено постановление, – рассказали "Сегодня" в МВД. – После этого, уже на следующий день, этот гражданин пришел снова в это же управление полиции. Снова без маски. Его снова предупредили об административной ответственности. Он снова категорически заявил, что не верит в коронавирус. После этого было составлено новое постановление, второе по счету".

По данным силовиков, два постановления все равно не переубедили нарушителя в том, что нужно соблюдать меры безопасности.

А что в Новых Санжарах?

Впрочем, за все время карантина самая нетривиальная история с масками произошла в Новых Санжарах Полтавской области. В том самом селе, чьи жители было, больше всех боялись коронавируса и сильнее остальных взбунтовались в феврале из-за приезда к ним в санаторий на обсервацию более 70 человек из китайской провинции Ухань.

Спустя ровно полгода в Новых Санжарах произошла парадоксальная бунту история.

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Одна из полтавских активисток, медиаэкспертка Института массовой информации Ирина Земляна обнаружила, что в одном из продуктовых магазинов на входе висят так называемые дежурные маски, которые должны надеть те, кто пришел в магазин без маски.

По словам Ирины, в Санжарах таких людей, к сожалению, немало. После использования маску вернуть на место, чтобы нею воспользовался другой покупатель.

Об этом случае Ирина написала в соцсети и благодаря этому о происшедшем узнало высшее руководство полтавской областной полиции.

"В августе я зашла в местный продуктовый магазин в Новых Санжарах. На входе в магазин висела "дежурная" маска. Она была там не одна, – рассказала нам Ирина. – Я не могла поверить в то, что я услышала (об использовании маски – авт.). Мало того, на следующее утро ко мне приехал участковый. Он мне сказал, что его начальника утром в воскресенье разбудил начальник полиции Полтавской области и поручил выяснить все обстоятельства".

По словам Ирины, руководство магазина пыталось оправдаться, мол, таким образом их кто-то подставил, но потом признало нарушение.

"Хочу сказать, что несмотря на все это, в Новых Санжарах не придерживаются масочного режима. Например, два дня тому назад моя мама просила продавца в магазине надеть маску, но там сопротивлялась. Мало того, приводила аргументы, что находится от покупателя на расстоянии двух метров", – рассказала нам Земляна.

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В то же время, по данным Полтавской областной полиции, именно в Новых Санжарах за последнее время не было выявлено ни одного случая нарушения масочного режима. Так же утверждают в местном сельсовете, подчеркивая, что "все соблюдают масочный режим".

После того, как Ирина опубликовала на своей странице в соцсети информацию о "дежурных" масках, в соцсети появились сообщения о том, что такие же "дежурные" маски есть и в некоторых маршрутках.

В то же время, по данным полиции и транспортников в Украине уже произошел ряд серьезных инцидентов и драк из-за требований носить маски.

Потасовки происходили между кондукторами и пассажирами, между пассажирами в масках и так называемыми "ковид-атеистами", а также между полицейскими и теми, кто не выполнил требование надеть маску в общественном месте.

А тем временем за 8 месяцев карантина в десятках стран вводились не только традиционные меры ограничения, но и те, которые изрядно удивляли. Ведь не везде люди боятся штрафов и тем более не везде хватает правоохранителей, чтобы уследить за всеми жителями.

"Сегодня" рассказывали о самых отчаянных и курьезных методах борьбыс нарушителями карантина, которые используются властями разных стран.

Напомним, на днях конфликт из-за маски произошел в Мариуполе. Здесь кондуктор троллейбуса сделала замечание группе юношей, после чего те устроили драку с кондуктором и пассажиром, который заступился за женщину. Подробности – в сюжете.

Видео: Сегодня

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