Степанов рассказал, сколько украинцев наказали новыми штрафами за неношение масок

В Минздраве напомнили, что на улице маски не обязательно носить

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что с начала введения новых штрафов за неношение масок на нарушителей было составлено больше двух тысяч протоколов. Об этом он сообщил во время онлайн-брифинга.

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Он напомнил, что введение каких-либо карантинных ограничений необходимо для предотвращения распространения эпидемии, поможет остановить рост количества новых больных.

Министр напомнил, что на улице, где нет скопления людей, не обязательно надевать маски. Он рассказал, сколько "поймали" нарушителей масочного режима после вступления в силу новых штрафов.

"Уже четыре дня, начиная с субботы, 21 ноября, действует закон о наложении административной ответственности – штрафов – за не ношении масок в общественных местах. За это время уже было составлено 2111 постановлений о наложении штрафов непосредственно на месте. Еще раз подчеркиваю – все эти действия направлены на сохранение вашего здоровья. Штрафы – это хорошо, но я все-таки верю в украинцев, верю, что мы в тяжелые времена в состоянии объединиться, выполнить эти правила и победить пандемию", – сказал Степанов.

Ранее новости "Сегодня" писали, кто будет штрафовать за отсутствие маски, и как можно этого избежать.

Видео: Сегодня

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