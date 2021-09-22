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К дождю и холоду добавится ветер – синоптики предупредили об изменениях погоды 22 сентября

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
22 сентября, 07:36
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22 сентября в Украине не стоит ждать хорошей погоды – в этот день лучше одеваться потеплее и носить с собой зонтик
Погода не балует украинцев
Погода не балует украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине в среду, 22 сентября, будет прохладно и дождливо. Осадки прогнозируются практически во всех областях страны.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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По данным синоптиков, сухо сегодня будет только в Одесской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областях, в остальных регионах – небольшой дождь. К дождю добавится еще и сильный ветер, так что на улице будет не слишком приятно.

22 сентября в Украине будет прохладно. Скриншот

В среднем температура воздуха будет колебаться от 7 до 12 градусов, теплее всего будет на юге – 12-14 градусов. В столице в этот день прогнозируют 7-9 градусов тепла.

В будущем от погоды будут новые сюрпризы

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